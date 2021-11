Horrorscenario voor FC Barcelona op bezoek bij Celta de Vigo

In de tweede helft ging het helemaal mis voor Barcelona. In de zesde minuut van de blessuretijd maakte Iago Aspas uiteindelijk de gelijkmaker, terwijl er slechts vijf minuten zouden worden bijgetrokken.

Memphis Depay informeert hoe het gaat met Ansu Fati. Ⓒ ANP/HH

De Catalanen speelden zaterdagmiddag in Vigo misschien wel de beste helft van hun seizoen tot nu toe, maar toch werd balend de kleedkamers opgezocht. Dat had alles te maken met het uitvallen van Ansu Fati. De jonge aanvaller, afgelopen week in de Champions League nog matchwinner tegen Dinamo Kiev, greep tijdens een sprintje naar zijn hamstrings. Gevreesd wordt dat hij er weer een tijdje uit ligt.

Voor de rest had Barcelona, met zowel Frenkie de Jong als Memphis Depay in de basis, heel weinig te klagen. Fati produceerde al in de vijfde minuut vanuit een moeilijke hoek de openingsgoal. Een kwartiertje later maakte Sergio Busquet er op aangeven van Nico Gonzalez, die ook geblesseerd uitviel, 2-0 van. Tien minuten voor de rust deed ook Memphis zijn duit in het zakje. De spits van Barcelona kopte technisch knap raak na een scherpe voorzet van Jordi Alba.

Blijdschap bij Memphis Depay, Frenkie de Jong en Sergio Busquets. Ⓒ ANP/HH

In de tweede helft keerde het duels zoals niemand dat had zien aankomen. Iago Aspas zorgde in de 52e minuut voor de 1-3, en toen Nolito een kwartier voor tijd voor de aansluitingsgoal zorgde, werd het zelfs nog bloedlink voor de Catalanen.

Frenkie de Jong was nog dicht bij de 2-4, maar na een schitterende actie raakte de Nederlander met links de lat. Een minuut later produceerde Aspas alsnog de gelijkmaker. Een horrorscenario voor de Catalanen.