Statement voor vrede van Vitesse en eigenaar Oyf

„Iedereen bij Vitesse is diep geschokt over de huiveringwekkende situatie in Oekraïne. Vitesse spreekt zich uit voor vrede en vindt het hartverscheurend om het nieuws uit Oekraïne te horen, lezen en zien. Onze gedachten zijn bij iedereen in Oekraïne. Elke Vitessenaar hoopt naarstig dat er zo snel mogelijk een vreedzame oplossing gevonden wordt”, laat de club weten.

Een woordvoerder van Vitesse laat weten dat het statement namens de gehele club is en dat daarmee ook de Russische eigenaar Oyf zich achter het statement heeft geschaard.

Russische eigenaar

Oyf is in het Sovjet-tijdperk geboren in Odessa, een stad die in het huidige Oekraïne ligt, en is Russisch staatsburger. De eigenaar is een zakenvriend van Chelsea-eigenaar Roman Abramovich, die weer nauwe banden onderhoudt met Vladimir Poetin, de Russische president die met de inval in Oekraïne de westerse wereld tegen zich in het harnas heeft gejaagd. Abramovich heeft deze week bekendgemaakt Chelsea in de verkoop te doen, wat ook het einde van het tijdperk-Oyf bij Vitesse inluidt. Als Chelsea wegvalt uit het Abramovich-netwerk vervalt voor de zakenvrienden het nut om een geaffilieerde club draaiende te houden. Bronnen rond Vitesse houden er rekening mee dat Oyf, die een garantie voor het aanzuiveren van de tekorten heeft afgegeven tot medio 2023, ook zijn club in de verkoop zal doen.

Vitesse kreeg de afgelopen week van meerdere kanten kritiek vanwege het zwijgen in de Oekraïne-crisis. Onder anderen prominent Vitesse-supporter Marcel van Roosmalen maakte zich daarover erg boos en vermoedde de invloed van Oyf.

V-gebaar

In de aanloop naar het duel met Sparta maakte trainer Thomas Letsch al op persoonlijke titel een statement. „Ik maak me zorgen om de oorlog. Het is heel erg om te zien wat er in de wereld gebeurt. Wat voor invloed het heeft op de club is voor rekening van de clubleiding. En die moet ook beslissen of ze ook met een statement komen. Ik kan alleen mijn eigen mening geven en dat is dat ik het verschrikkelijk vind.”

Bekijk ook: Het einde van het Russische tijdperk bij Vitesse komt in zicht

Nu is dan ook Vitesse zelf met een statement gekomen. Rondom de wedstrijd tegen Sparta zijn er meerdere symbolische handelingen om het ’statement voor de vrede’ kracht bij te zetten. Zo wordt de letter V van vrede zichtbaar gemaakt door de opstelling van spelers en staf bij de line-up, ook zal het v-gebaar worden gemaakt door spelers, staf en supporters, wordt er gecollecteerd voor Giro 555 voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne en zullen de spelers bij de line-up speciale jacks met de letter V van vrede dragen. Die worden na afloop geveild en de opbrengst ervan komt ook ten goede aan Giro 555.