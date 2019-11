Koeman blij en trots: ’Vanavond mag je snel vergeten’

„Ik vind dat je de wedstrijd van vanavond snel mag vergeten. Ik ben blij en trots op het team. We zijn er eindelijk weer bij en dat is een groot compliment voor deze groep”, sprak de bondscoach na het doelpuntloze gelijkspel bij Noord-Ierland bij de NOS.

„We hebben een wedstrijd gezien die je vooraf kon verwachten. Noord-Ierland ging in de beginfase een beetje stormen. Ze hebben twee momenten gehad, voor de rest niet. Dus we moeten het ook niet overdrijven”, zei Koeman. „We hebben het professioneel uitgespeeld. Alleen aanvallend hadden we meer kunnen en moeten brengen.”

Koeman vindt dat er in Nederland, na moeizame jaren, nu al snel weer kritisch wordt gesproken als het voetballend eens wat minder is. „We zijn een landje waar we eerst de boel afbreken en daarna weer heel erg blij zijn. Daar stoor ik me wel eens aan. We zijn zelf ook heel kritisch. Maar we hebben het geweldig gedaan, we gaan een geweldig toernooi tegemoet.”