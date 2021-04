Bevalling noopt biljarter tot afbreken wedstrijd

Sport

Windsurfster Lilian de Geus prolongeert wereldtitel na zeldzaam spannende strijd

De Nederlandse windsurfster Lilian de Geus heeft bij de WK in Cádiz haar wereldtitel geprolongeerd. De 29-jarige De Geus werd in de medalrace vierde en dat was voldoende voor haar derde mondiale titel, na 2018 en 2020.