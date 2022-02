Olympisch nieuws: Francesco Friedrich voert Duits podium tweemansbob aan

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

Bobsleeër Friedrich voert Duits podium tweemansbob aan

16:27 uur Bobsleeër Francesco Friedrich heeft bij de Spelen van Beijing zijn olympische titel in de tweemansbob geprolongeerd. Met remmer Thorsten Margis nam de kampioen van de Spelen van Pyeongchang 2018 maandag na de eerste run de leiding en stond die niet meer af. Met Johannes Lochner op zilver en Christoph Hafer op brons was het podium volledig Duits.

Friedrich kwam na vier runs in het Yanqing National Sliding Centre tot een totaaltijd van 3.56,89 minuten. Daarmee was hij bijna een halve seconde (0,49) sneller dan Lochner. Hafer zat er na vier runs 1,69 seconde achter.

Het Duitse duo dat het goud in de tweemansbob vier jaar geleden nog moest delen met de Canadezen Justin Kripps en Alexander Kopacz, verdedigt deze week ook de olympische titel in de viermansbob met Candy Bauer en Alexander Schüller. Daarin is hij ook de favoriet.

Parijs 2024 wil herhaling van affaire-Valieva voorkomen

11.48 uur: De organisatoren van de Olympische Spelen van Parijs 2024 zeggen er alles aan te zullen doen om te voorkomen dat een affaire zoals die rond de Russische kunstrijdster Kamila Valieva zich dan weer voordoet.

„Parijs 2024 zet zich voor 100 procent in voor de strijd tegen doping en werkt in nauwe samenwerking met alle belanghebbenden om de eerlijkheid van de wedstrijden in 2024 en de bescherming van de atleten te waarborgen”, verklaarde de organisatie tegenover persbureau Reuters. „We moeten deze situatie gebruiken om ervoor te zorgen dat het niet opnieuw gebeurt.”

Valieva heeft toestemming van sporttribunaal CAS gekregen om deel te nemen in Peking hoewel ze positief is getest op doping. Dat gebeurde al in december in Rusland, maar kwam pas een dag na haar succesvolle optreden in de landenwedstrijd naar buiten. Ze werd aanvankelijk geschorst, maar het Russische antidopingbureau Rusada draaide die schorsing na een dag weer terug. Het IOC, wereldantidopingbureau WADA en de internationale schaatsunie ISU tekenden bezwaar aan tegen haar deelname aan de individuele wedstrijd, maar het CAS wees dat af. Valieva testte positief op het middel trimetazidine. De B-staal moet nog worden onderzocht terwijl het CAS haar ook in bescherming nam omdat ze minderjarig is en ze ook te weinig tijd heeft gehad zich te verdedigen tegen de uitslag van de dopingcontrole.

„Onze topprioriteit zal de ontwikkeling en uitvoering van een effectief antidopingprogramma zijn dat de rechten van atleten en de integriteit van wedstrijden beschermt”, stellen de organisatoren van Parijs 2024.

Skiester Suter houdt Goggia van titelprolongatie

06.56 uur: Skiester Corinne Suter heeft Sofia Goggia bij de Olympische Spelen van titelprolongatie op de afdaling afgehouden. De Zwitserse regerend wereldkampioene bleef de Italiaanse favoriete op The Rock, de piste in Yanqing, 0,16 seconden voor. Het brons ging naar Nadia Delago, eveneens uit Italië.

Goggia had er een race tegen de klok opzitten om fit op de piste te kunnen staan. De skiester kwam bij een wereldbekerwedstrijd op de super-G in Cortina d’Ampezzo in januari ten val. Ze verrekte een kruisband en hield een breukje in een kuitbeen over aan de crash. Met fysiotherapie was ze alsnog op tijd fit voor de Spelen van Peking, al sloeg ze de super-G over om zich volledig te concentreren op de afdaling.

Suter, die de afdaling goed had verkend, had directere lijnen en bleef in de buurt van de tussentijden van Goggia. Op de finish dook de 27-jarige Zwitserse met 1.31,87 net onder de 1.32,03 van de Italiaanse.

Chinese freelstyleskiester Gu grijpt naast tweede goud

06.55 uur: De Chinese freestyleskiester Eileen Gu heeft op het onderdeel slopestyle op de Olympische Spelen genoegen moeten nemen met zilver. De in San Francisco geboren Gu bezorgde China eerder goud op de big air, maar zag in de finale van de slopestyle de Zwitserse Mathilde Gremaud een hogere score neerzetten in de tweede run. Kelly Sildaru uit Estland pakte het brons.

Gu werd een superster in China toen ze in 2019 besloot voor dat land uit te gaan komen op de Winterspelen van Peking. Met haar goud op de big air rees de ster van China’s meest populaire wintersportster nog meer. Een tweede goud op de slopestyle kwam er niet. Haar derde run was goed voor een score van 86,23 punten. Dat was net iets minder dan de 86,56 van Gremaud.

De Chinese freestyleskiester krijgt deze week nog een kans op een tweede goud. Ze doet donderdag mee aan het onderdeel halfpipe.