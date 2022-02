Olympisch nieuws: Skiester Suter houdt Goggia van tweede goud

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

Skiester Suter houdt Goggia van titelprolongatie

06.56 uur: Skiester Corinne Suter heeft Sofia Goggia bij de Olympische Spelen van titelprolongatie op de afdaling afgehouden. De Zwitserse regerend wereldkampioene bleef de Italiaanse favoriete op The Rock, de piste in Yanqing, 0,16 seconden voor. Het brons ging naar Nadia Delago, eveneens uit Italië.

Goggia had er een race tegen de klok opzitten om fit op de piste te kunnen staan. De skiester kwam bij een wereldbekerwedstrijd op de super-G in Cortina d’Ampezzo in januari ten val. Ze verrekte een kruisband en hield een breukje in een kuitbeen over aan de crash. Met fysiotherapie was ze alsnog op tijd fit voor de Spelen van Beijing, al sloeg ze de super-G over om zich volledig te concentreren op de afdaling.

Suter, die de afdaling goed had verkend, had directere lijnen en bleef in de buurt van de tussentijden van Goggia. Op de finish dook de 27-jarige Zwitserse met 1.31,87 net onder de 1.32,03 van de Italiaanse.

Chinese freelstyleskiester Gu grijpt naast tweede goud

06.55 uur: De Chinese freestyleskiester Eileen Gu heeft op het onderdeel slopestyle op de Olympische Spelen genoegen moeten nemen met zilver. De in San Francisco geboren Gu bezorgde China eerder goud op de big air, maar zag in de finale van de slopestyle de Zwitserse Mathilde Gremaud een hogere score neerzetten in de tweede run. Kelly Sildaru uit Estland pakte het brons.

Gu werd een superster in China toen ze in 2019 besloot voor dat land uit te gaan komen op de Winterspelen van Beijing. Met haar goud op de big air rees de ster van China’s meest populaire wintersportster nog meer. Een tweede goud op de slopestyle kwam er niet. Haar derde run was goed voor een score van 86,23 punten. Dat was net iets minder dan de 86,56 van Gremaud.

De Chinese freestyleskiester krijgt deze week nog een kans op een tweede goud. Ze doet donderdag mee aan het onderdeel halfpipe.