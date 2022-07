Hockeysters na moeizame zege op Duitsland op drempel kwartfinale WK

Oranje speelde allerminst haar beste wedstrijd, maar makkelijk zijn de onderlinge duels met de Duitsers zelden of nooit. Mülders zal ongetwijfeld lering hebben getrokken uit een échte WK-wedstrijd, want dat was de derby met de oosterburen. De overige pouletegenstanders Chili en Ierland, zaterdag reeds op een 5-1 nederlaag getrakteerd, behoren tot de tweede garnituur van het vrouwenhockey.

Kwartfinale

De zege op de oosterburen betekent hoogstwaarschijnlijk dat Oranje zich rechtstreeks plaatst voor de kwartfinales. Een gelijkspel tegen hockeydreumes Chili volstaat voor een plek in de knock-outfase.

De vier groepswinnaars zijn automatisch verzekerd van de kwartfinales. De overige vier tickets zijn door de nummers op te halen in de zogenaamde tussenronde, waarin de nummers twee van de vier poules het mogen opnemen tegen de nummers drie.

Goal Keetels

De opening was voor Oranje, dat drie weken geleden in Hamburg nog tweemaal afrekende met die Danas. Maria Verschoor vuurde met haar trademark backhand onstuimig over, een tip-in van Lidewij Welten miste vaart en Felice Albers schoot centimeters naast de verkeerde kant van het doel van Julia Sonntag.

Toch kwam de ploeg van Jamilon Mülders, de in Düsseldorf geboren Oranje-coach die voorafgaand aan de burentwist het Duitse volkslied uit volle borst meezong, verdiend op voorsprong. Marloes Keetels, vlak voor het WK hersteld van een hamstringblessure, legde een wat Duitse speelsters over de linker achterlijn in de luren en frommelde de bal achter Sonntag.

Zaalhockeyster

Nog voor het einde van het tweede kwart had het al 2-0 kunnen en moeten staan, toen Laurien Leurink op maat werd bediend door Welten en van een meter of zeven zonder een tegenstander in de buurt kon uithalen. Slaan is niet het beste onderdeel van het spel van de voormalige wereldkampioen zaalhockey.

Die misser bleek het startsein voor een sterke Duitse fase in het tweede kwart, waarin Hanna Granitzki dichtbij de gelijkmaker was, na een fraaie aanvalsopzet via Selin Oruz en Lena Micheel. Bij de eerste Duitse strafcorner moest Josine Koning eraan te pas komen om de gelijkmaker te voorkomen.

100 keer Matla

In de tweede helft nam de spanning toe aan beide kanten. Duitsland begon stilaan in een stunt te geloven en Nederland wist dat een treffer voor de broodnodige rust zou zorgen. De thuisploeg kreeg in het derde kwart één strafcorner, waarbij jubilaris en specialiste Frédérique Matla net niet in het veld stond. Matla speelde haar honderdste interland.

De Duitse krachten begonnen in het vierde kwart langzaam uit de vermoeide lichamen te vloeien en Oranje rook bloed. Yibbi Jansen schoot uit de draai hard op Sonntag en Freeke Moes pushte uit een cornervariant via een Duitse stick voorlangs. Moes kon zichzelf wel voor kop slaan, maar was amper een minuut later de gevierde helft toen ze bij een scrimmage voor het Duitse doel alert reageerde en hard uithaalde: 2-0. Twee minuten later gaf Maria Verschoor de gasten bij de tweede paal de genadeklap: 3-0. De tegentreffer van Nike Lorenz was leuk voor de statistieken.