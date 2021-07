Koning Willem-Alexander niet naar Olympische Spelen

De koning is naast groot sportliefhebber erelid van het Internationaal Olympisch Comité en woont in die hoedanigheid vrijwel altijd de Spelen bij, vaak met zijn gezin. Zo was hij in 2018 met koningin Máxima in Zuid-Korea voor de Winterspelen van Pyeongchang en vloog hij in 2016 met het hele gezin naar Rio de Janeiro voor de Zomerspelen.

Uitzondering in 2002

Sinds halverwege de jaren 90 sloeg Willem-Alexander de Spelen vrijwel nooit over. De enige uitzondering was in 2002, toen hij de Winterspelen in Salt Lake City miste vanwege zijn huwelijksreis met Máxima. De koning liet eerder al weten veel zin te hebben in de Spelen in Tokio. „Ik ben vast niet de enige die daar naar uitkijkt.”

Hoewel hij niet naar Tokio vertrekt, opent Willem-Alexander volgende week het TeamNL Olympic Festival op het strand van Scheveningen. Het sportfestival staat volledig in het teken van de Spelen. Er kan op grote schermen live gekeken worden naar de wedstrijden in Tokio en er worden op het terrein verschillende sporten beoefend. Bij de opening spreekt de koning met de organisatoren van het festival en met betrokkenen.

Prinses Margriet

Nu Willem-Alexander niet naar Tokio gaat, is te verwachten dat ook prinses Margriet niet naar Japan gaat voor de Paralympische Spelen. De afgelopen edities woonde Margriet als lid van het erebestuur van de Paralympische Spelen het sportevenement altijd bij om onder meer de Nederlandse paralympiërs aan te moedigen.