FC Barcelona beslist Clasico via frommelgoal en zet stap naar bekerfinale

De Clasico was een bijzondere voor Sergio Busquets. De middenvelder van Barcelona vocht voor de 46e keer in zijn loopbaan een clash met Real Madrid uit, en daarmee is hij nu alleen recordhouder qua aantal gespeelde Clasico’s. Een mooie mijlpaal voor de 34-jarige aanvoerder van de Catalanen, die alle gloriejaren meemaakte en een uitpuilende prijzenkast heeft na alle successen die hij in het tijdperk-Messi vierde.

Frenkie de Jong startte in de basis bij Barcelona en hij zag hoe zijn ploeg na een dikke 25 minuten spelen aan de leiding kwam. Eduardo Camavinga leed knullig balverlies en na een steekpassje van Ferran Torres kon Franck Kessié alleen op de doelman af. De middenvelder stuitte zelf op Thibaut Courtois, maar zag de bal vervolgens via Eder Militao en Nacho Fernandez tegen de touwen rollen.

De winst in de Clasico kwam voor Barcelona op een uitstekend moment. Na de zure Europa League-uitschakeling tegen Manchester United en de daaropvolgende competitienederlaag tegen Almeria was de ploeg van Xavi wel aan een succesje toe. Met de wedstrijden tegen Valencia, Athletic Club en Real Madrid breken er voor de Catalanen in de competitie weken van de waarheid aan. En die kun je niet beter beginnen dan met een zege op de aartsrivaal.