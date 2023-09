Wim Jonk voelt zich bestolen in zaak Carel Eiting: ’Er is een groot spel gespeeld’

Na twee arbitragezaken vertrok Eiting voor 1 miljoen euro naar de club uit Enschede. Jonk en FC Volendam voelen zich bestolen. „Ik denk echt van was dat nou nodig? Er is een groot spel gespeeld tussen Eiting en Twente. Ik vind het heel slecht hoe deze arbitrage dat heeft opgepakt. Volendam vroeg 1.250.000 euro, maar dat werd door Twente meteen afgewezen. Dit riekt gewoon naar een spel. Twente spreekt achter de rug van Volendam met speler. Dat mag al niet. We zijn absoluut bestolen”, aldus Jonk aan tafel bij Goedemorgen Eredivisie.

,,Waar ik als trainer moeite mee heb, is dat je de hele voorbereiding meedoet en dan op de dag van de wedstrijd appt dat je ziek bent. Dat vind ik geen leiderschap. Dan laat je mensen in de steek. Zo hoort het niet. Je moet altijd je voeten laten spreken. Hij laat daardoor de supporters, de club en ook zichzelf in de steek.”

Bekijk ook: Carel Eiting wint arbitragezaak tegen FC Volendam

Later op de zondag nemen FC Volendam en FC Twente het tegen elkaar op in de Eredivisie. De aftrap van het duel is om 14.30 uur. Eiting is nog niet inzetbaar voor FC Twente.