De Boer tevreden: ’Bij vlagen speelden we wervelend’

„Dat is een van de belangrijkste dingen van vanavond. Sommige spelers (Patrick van Aanholt, Daley Blind en Matthijs de Ligt, red.) hebben negentig minuten in de benen. Ook dat is positief. Natuurlijk hoop je dat de spelers 100 procent geconcentreerd zijn, maar je weet ook dat ze geen gele kaart willen oplopen.”

De Boer zag dat het daardoor zo nu en dan wat slordig was voor rust. „En daarmee hielpen we Noord-Macedonië in de wedstrijd. De tweede helft waren we wat zuiniger en kregen ze daardoor geen mogelijkheden meer.”

Over de combinatie Memphis Depay-Donyell Malen voorin was De Boer ook te spreken. „Dat zag er bij vlagen goed uit. Wout (Weghorst, red.) wilde natuurlijk ook graag spelen, maar hij had wel verwacht dat ik vandaag wat anders wilde proberen. Of we het de volgende wedstrijd weer zo gaan doen, hangt mede van de tegenstander af. Ik vind in elk geval dat we in alle aspecten progressie geboekt hebben. Bij vlagen was het wervelend en we staan er goed op.”