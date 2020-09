Luis Suárez in tranen bij verlaten FC Barcelona

De Uruguayaanse aanvaller reed voor de laatste keer weg nadat hij afscheid had genomen van zijn goede vreind Lionel Messi en zijn overige ploeggenoten.

Suárez, 33 jaar oud, leek geëmotioneerd toen hij in zijn auto even het hoofd boog bij het verlaten van het trainingscomplex van Barça, de Catalaanse club waar hij jarenlang furore vierde. De voormalige topschutter van onder meer FC Groningen en Ajax speelt sinds 2014 voor Barcelona. In 283 wedstrijden maakte Suárez 198 doelpunten. Alleen Messi en César scoorden vaker voor Barça.