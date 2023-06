Edson Alvarez-deal Dortmund geklapt

De nummer twee van Duitsland, die op de laatste speeldag van de Bundesliga de titel aan FC Bayern München verspeelde, vindt het onverantwoord op voorspraak van Kehl een bedrag tussen de dertig en veertig miljoen euro naar Ajax over te maken. Trainer Edin Terzic gaf immers aan liever door te gaan met Emre Can dan Alvarez aan te trekken.

De beslissing van Dortmund is een hard gelag voor Alvarez, die momenteel met Mexico om de Gold Cup speelt en een jaar geleden op de slotdag van de transfermarkt een overstap naar Chelsea zag afketsen. De Londenaren legden een bod van 50 miljoen euro neer en bleken bereid tot 60 miljoen euro te gaan, maar toenmalig technisch manager Gerry Hamstra en diens rechterhand Klaas-Jan Huntelaar veegden dat bod van tafel. Van de mogelijkheid vanaf 1 september over een wintertransfer te praten, zag het Ajax-tweetal af.

Deur open

Dat zette de deur open voor Borussia Dortmund, dat de middenvelder al langer op de korrel had. In de vier seizoenen die Alvarez voor Ajax speelde, ontwikkelde hij zich van een dienende (reserve)speler tot een van de onbetwiste leiders. In de 147 duels die hij sinds zijn komst speelde, scoorde hij dertien keer en leverde hij zes assists. Zijn 35 gele en drie rode kaarten zijn een verbeterpunt, maar Dortmund leek de grinta, het Latijns-Amerikaans gif, van Alvarez graag in huis te halen. Totdat de deal opeens klapte.

Ook voor Ajax, dat Alvarez beloofde deze zomer mee te werken aan een transfer, is het nieuws uit Dortmund een tegenvaller. Meerdere clubs hebben interesse in de Mexicaans international, maar zolang die niet is verkocht, kan de nieuwe directeur Sven Mislintat de verwachte transferinkomsten niet investeren.