Dag 3 Olympische Spelen: Welke Nederlanders komen in actie?

Van der Poel

Mathieu van der Poel werd in het veldrijden Europees- en wereldkampioen, won klassiekers op de weg, droeg het geel in de Tour de France en nu wil hij als mountainbiker olympisch goud pakken. De alleskunner op de fiets begint om 08.00 uur Nederlandse tijd in Izu, op zo’n 100 kilometer van Tokio, aan de olympische race. Van der Poel wil de prestatie evenaren van Bart Brentjens, die in 1996 de eerste olympisch kampioen mountainbiken werd.

Kamminga

Zwemmer Arno Kamminga is een belangrijke medaillekandidaat op de 100 meter schoolslag. Kamminga lijkt de enige die de Britse titelverdediger Adam Peaty enigszins kan bedreigen. De finale begint om 04.12 uur in het Tokyo Aquatics Centre. Daar vlakbij spelen de waterpolosters hun eerste groepswedstrijd, tegen Australië (11.20 uur).

Handboogschutters

De handboogschutters hopen na het zilver voor Gabriela Schloesser en Steve Wijler in de gemengde teamwedstrijd ook een medaille te pakken in de landenwedstrijd voor mannen. Wijler, Sjef van den Berg en Gijs Broeksma kwalificeerden zich als nummer 2 van de voorronde rechtstreeks voor de kwartfinales.

Skateboardsters

Roos Zwetsloot en Keet Oldenbeuving, die vrijdag bij de openingsceremonie de Nederlandse vlag droeg, komen in actie op de nieuwe olympische sport skateboarden. Hun teamgenoot Candy Jacobs zit sinds woensdag in quarantaine vanwege een positieve coronatest.

Hockeyvrouwen

De hockeysters komen al om 03.00 uur in actie, tegen Ierland. Judoka Sanne Verhagen gaat in de Budokan op jacht naar een medaille in de klasse tot 57 kilogram. Voor tafeltennisster Britt Eerland en badmintonner Mark Caljouw beginnen de Spelen maandag ook.

Bekijk hier het volledige programma van TeamNL op maandag 26 juli