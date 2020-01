Willem II haalt twee spelers van tweede elftal Bayern München

Ze hebben overeenstemming bereikt over een contract dat in de zomer van 2023 afloopt.

De 25-jarige Wriedt speelt als spits. Hij maakte dit seizoen tot dusverre 13 doelpunten in 21 duels. De 20-jarige Köhn is een aanvallend ingestelde linksback. Hij bereidde dit seizoen in 14 duels 4 doelpunten voor.

Wriedt en Köhn zijn geboren in Hamburg en hebben Ghanese roots.

Mathijsen langer technisch directeur Willem II

Joris Mathijsen is nog zeker tot de zomer van 2024 bij Willem II in dienst als technisch directeur. De Eredivisionist uit Tilburg heeft het contract van de oud-international met twee jaar verlengd. Mathijsen, onder meer oud-speler van Willem II, HSV en Feyenoord, begon in 2016 als technisch manager en kreeg een jaar later zijn huidige functie. Willem II is bezig aan een goed seizoen en staat momenteel vierde in de eredivisie.

„De koers die we enkele jaren geleden hebben ingezet begint zijn vruchten af te werpen”, zegt Mathijsen. „De komst van het jeugdcomplex, de professionalisering van ons scoutingsapparaat en de metamorfose van de faciliteiten voor spelers en stafleden zijn ontwikkelingen die nodig zijn om onze ambities waar te maken.”

Binnen de club is er veel waardering voor Mathijsen. „Joris heeft zich uitstekend ontwikkeld. Mede door zijn beleid zet de club in zijn totaliteit continu stappen, zijn de resultaten op het veld verbeterd en wordt vermogen op het veld gecreëerd”, aldus Jan van der Laak, voorzitter van de raad van commissarissen.