Veiling shirt Maradona levert nog veel meer op dan verwacht

De familie van de Argentijnse voetballer zei begin april dat het bewuste shirt in handen is van iemand anders dan Hodge. Het geveilde shirt zou het shirt zijn dat Maradona droeg in de eerste helft van de wedstrijd, hij scoorde de doelpunten in de tweede helft. Sotheby’s zegt dat er uitgebreid onderzoek is gedaan en dat is vastgesteld dat Maradona het geveilde shirt droeg in de tweede helft.

Hodge heeft zelf gezegd dat hij het shirt direct na afloop van de wedstrijd ruilde met Maradona. Sinds 2002 was het shirt uitgeleend aan het voetbalmuseum in Manchester.

Wie het shirt heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het veilinghuis zegt dat zeven mensen hebben geboden. Het winnende bod was flink hoger dan de verwachte 7,1 miljoen euro.

Maradona overleed op 25 november 2020.