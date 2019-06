Dossier Oranje Leeuwinnen: gretige invallers en de jacht op revanche

De speelsters van Oranje bedanken het publiek na de 2-1 zege op Canada. Ⓒ BSR/Soccrates

Het Nederlands vrouwenelftal heeft op het WK in Frankrijk alle groepswedstrijden in winst omgezet en vervolgt dinsdag tegen Japan de jacht op de wereldtitel in de achtste finale. Lees hier alles over de Oranje Leeuwinnen van bondscoach Sarina Wiegman.