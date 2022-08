Voetbal

PSV-trainer Van Nistelrooy passeert Hoever voor Rangers-clash

PSV stapt maandagmiddag met 22 spelers op het vliegtuig naar Schotland. Middenvelder Richard Ledezma en verdediger Ki-Jana Hoever ontbreken. Dinsdag is in Glasgow Rangers FC de tegenstander in de play-offs van de Champions League.