’Rotterdams kwartiertje’ bezorgt Feyenoord zege

De voorsprong voor de ploeg uit Almelo was met rust terecht. Het elftal van trainer Frank Wormuth kreeg kans op kans in het eerste deel van de wedstrijd. Dat alleen Maximilian Rossmann - met overigens een fraaie kopbal uit een corner - scoorde, mocht een klein wonder heten.

Wellicht dat Dick Advocaat er een donderspeech uitgooide in de rust, want Feyenoord kwam herboren uit de kleedkamer. Jens Toornstra schoot twee minuten na de theepauze de gelijkmaker tegen de touwen: 1-1.

Vier minuten later rondde Luis Sinisterra een knappe Feyenoord-aanval fraai af: 1-2 en ineens stond de ploeg van Advocaat aan de leiding. Weer vier minuten later kopte Eric Bottegin de 1-3 binnen uit een corner en zat Feyenoord op rozen.

Rossmann bracht de spanning nog wel terug (2-3) en Feyenoord wankelde, maar liet de zege niet meer glippen.