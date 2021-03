Ongenaakbare Suzanne Schulting heeft alles onder controle op eerste dag WK

Suzanne Schultingkijkt naar het scorebord na de heats 1000 meter tijdens de wereldkampioenschappen shorttrack in de ijshal van Sportboulevard Dordrecht. Ⓒ ANP/HH

DORDRECHT - Als Suzanne Schulting de turbo aanzet, is iedereen gezien in Dordrecht. Er moeten wel heel gekke dingen gebeuren, wil de shorttrackkoningin dit weekeinde niet haar wereldtitel prolongeren. Op de eerste WK-dag was het klasseverschil met de ’concurrentie’ direct heel groot, ook met haar grootste rivale Arianna Fontana. „Ik had verwacht dat ze beter zou rijden”, constateerde Schulting na een rechtstreeks duel met de Italiaanse op de kilometer.