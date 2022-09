Blessures bij AZ-spitsen stapelen zich op aan vooravond duel met Liechtensteinse dreumes

Evjen mist, net als Karlsson en Pavlidis, sowieso het Conference Leagueduel met FC Vaduz van donderdagavond (18.45 uur) én de competitiekraker van komende zondag met Ajax.

Dat vertelde Pascal Jansen een dag voor het thuisduel met FC Vaduz. „Het is helaas niet zo goed met Hakon”, aldus de trainer van AZ, die Evjen tegen Twente na een half uur noodgedwongen naar de kant moest halen. „Ondanks dat we er wel op hadden aandrongen om te blijven staan.”

Dat probeerde Evjen ook, maar de pijn overheerste. „Hij heeft hij er alles aan gedaan, maar hij heeft dusdanige schade dat hij voorlopig niet voetbalt. Het zal enige tijd in beslag nemen voordat hij weer is hersteld”, voegde Jansen daar aan toe.

Rentree Martins Indi

In tegenstelling tot de drie aanvallende aderlatingen, zag de AZ-trainer wel centrale verdediger Bruno Martins Indi terugkeren in de groep. In afwezigheid van de 30-jarige international maakte de 18-jarige Maxim Dekker een stormachtige ontwikkeling door in het centrum van de Alkmaarse defensie.

Vangelis Pavlidis is ook geblesseerd. Ⓒ ANP/HH

Jansen, hoe kan het ook anders, zegt de bekerwinnaar van Liechtenstein niet te onderschatten. „Nee. Ze hebben de eerste poulewedstrijd gelijkgespeeld tegen Limassol. En op weg naar de groepsfase hebben ze Konyaspor, de koploper van de Turkse competitie, en Rapid Wien uitgeschakeld. Dat is knap.”

Tweede niveau

Aan de andere kant: de ploeg uit Liechtenstein, dat uitkomt op het tweede Zwitserse niveau, staat in de competitie na acht speelrondes op de voorlaatste plaats. „Dat is ook wel het typerende van het hele verhaal. Dat kan ik ook niet uitleggen.”

FC Vaduz is de eerste club uit Liechtenstein die zich heeft weten te plaatsen voor de groepsfase van een Europees toernooi. In Liechtenstein, waar niet om de landstitel wordt gespeeld, plaatst de winnaar van het bekertoernooi zich voor de voorronde van de Conference League. Alleen al deze eeuw won FC Vaduz de beker twintig keer.