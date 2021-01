Fortuna doet uitstekende zaken met overwinning op RKC

Het was al de vierde zege in de laatste vijf uitwedstrijden voor de Limburgers, die klommen naar de elfde plaats in de Eredivisie. De goals van Fortuna kwamen op naam van Mats Seuntjens en Lisandro Semedo. David Min scoorde voor RKC, dat op de vijftiende plaats blijft hangen in de gevarenzone.

De twee ploegen hielden elkaar in de eerste helft goed in bedwang. Fortuna was als eerste gevaarlijk, maar spits Seuntjens schoot op de paal. Daarna werd de thuisploeg gevaarlijker met wat schoten van afstand, maar doelman Yanick van Osch van Fortuna kon ze tegenhouden.

Tien minuten na rust sloeg Seuntjens toe. Hij stond voor het eerst sinds de thuiswedstrijd tegen RKC op 22 december in de basis. De spits stond op de juiste plek toen George Cox doorzette over links en een strakke voorzet gaf. Een kleine tien minuten later verdubbelde Semedo de voorsprong. Hij liep de bal binnen in de rebound.

RKC vocht zich terug in de wedstrijd. De aansluitingstreffer diende zich al aan toen Anas Tahiri op de paal schoot. Invaller David Min rondde in de 84e minuut wel goed af. Een hectische slotfase volgde, waarin RKC bleef aandringen en nogmaals de paal raakte, maar niet meer wist te scoren.