Prachtige dag voor Lieke Martens

Martens stond maanden aan de kant met een blessure aan een teen van haar linkervoet, die haar tijdens het WK al hinderde.

De 26-jarige linksbuiten kreeg tijdens de mondiale eindronde zoveel last van de teen, dat ze amper meer kon trainen. Met een verdoving kon Martens wel de wedstrijden blijven spelen. De Nederlandse voetbalsters bereikten in Frankrijk de finale, waarin ze het moesten afleggen tegen de Verenigde Staten (0-2).

Na het WK kwam Martens niet meer in actie voor Barcelona en Oranje. De Limburgse ontbreekt ook in de selectie voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden tegen Turkije (vrijdag in Izmir) en tegen Slovenië, volgende week dinsdag in Arnhem.

Gouden Bal

Het was sowieso een mooie dag voor Martens. Aan de stadionmuren van Camp Nou werd maandag namelijk een grote banner met daarop de beeltenissen van de vijf spelers van FC Barcelona die kans maken op de Gouden Bal. Naast Martens zijn dat Marc-André ter Stegen, Frenkie de Jong, Lionel Messi en Antoine Griezmann.

Ook collega-internationals Vivianne Miedema en Sari van Veenendaal behoren tot de genomineerden voor de Gouden Bal, die op maandag 2 december wordt uitgereikt.