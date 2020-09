Sport Kort: Almere City na zege tweede in eerste divisie

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Almere City na zege tweede in eerste divisie

21:00 Almere City heeft de thuiswedstrijd tegen TOP Oss gewonnen. Het elftal van trainer Ole Tobiasen zegevierde met 3-0.

Thomas Verheijdt, Anass Ahannach en Oussama Bouyaghlafen maakten de doelpunten voor bijna duizend toeschouwers. Almere City staat nu tweede in de Keuken Kampioen Divisie, met twee punten minder dan koploper NAC.

Voetbal: stadions mogen 20 procent van capaciteit benutten

19:17 uur De Duitse deelstaten hebben dinsdag overeenstemming bereikt over de manier waarop voetbalsupporters weer geleidelijk naar het stadion kunnen. De bedoeling is dat clubs 20 procent van alle beschikbare tickets mogen verkopen. De noordelijke deelstaat Sleeswijk-Holstein is zelfs voor een limiet van 25 procent.

Het is onduidelijk of alle clubs de nieuwe regels al kunnen doorvoeren voor de start van de Bundesliga. Bayern München opent het seizoen vrijdag met een wedstrijd tegen Schalke 04. Het experiment met toeschouwers in voetbalstadions wordt over zes weken geëvalueerd.

Wielrennen: Ciccone mag weer trainen na positieve coronatest

18.55 uur: De Italiaanse wielrenner Giulio Ciccone mag weer buiten trainen. De coureur van Trek-Segafredo heeft twee keer op rij negatief op corona getest.

Ciccone verbleef twee weken in quarantaine, na een positieve test. Hij won vorig seizoen de blauwe trui voor de beste klimmer van de Ronde van Italië.

Beachvolleybal: Beachvolleybalsters beginnen goed aan EK in Estland

18.28 uur: De Nederlandse beachvolleybalsters zijn het EK in Estland begonnen met een zege. De duo’s Sanne Keizer/Madelein Meppelink en Marleen van Iersel/Pleun Ypma wonnen in Jurmala hun eerste groepswedstrijd met 2-0.

Keizer en Meppelink waren met 21-13 en 21-17 te sterk voor de Letse speelsters Kristine Briede en Krista Paegle. In de tweede set keek het Nederlandse koppel tegen een 10-7-achterstand aan, maar na een time-out pakten Keizer en Meppelink vier punten op een rij. In de slotfase kwam de zege niet meer in gevaar.

Van Iersel en Ypma waren bij hun debuut als duo de Finse vrouwen Ida Sinisalo en Anniina Parkkinen de baas. Het werd 21-17 en 21-14.

Woensdag komen de Nederlandse speelsters weer in actie. Bij winst plaatsen ze zich als groepswinnaar voor de achtste finales, bij verlies wacht een tussenronde.

De Nederlandse mannen beginnen woensdag aan hun toernooi. Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen spelen tegen de Oekraïense combinatie Popov/Gordieiev, Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde beginnen tegen het Poolse koppel Bryl/Miszczuk.

Voetbal: PSG ziet Icardi en Marquinhos terugkeren uit quarantaine

17.36 uur: Mauro Icardi en Marquinhos hebben de training bij Paris Saint-Germain hervat. Ze zijn woensdag mogelijk inzetbaar tijdens een competitieduel met Metz.

Icardi en Maquinhos verbleven in quarantaine omdat ze positief waren getest op corona. In totaal bleken er zeven spelers van PSG besmet. Neymar, Keylor Navas, Ángel di María en Leandro Paredes keerden vorige week al terug. Alleen Kylian Mbappé is nog niet beschikbaar.

PSG wacht nog op het eerste winstpunt in de Franse competitie. De ploeg verloor de eerste competitiewedstrijden tegen Lens (1-0) en Olympique Marseille (0-1).

Tennis: Bertens verliest met Rus eerste officiële duel sinds februari

17.33 uur: Kiki Bertens heeft haar eerste wedstrijd sinds eind februari verloren. De beste tennisster van Nederland verloor in het dubbelspel samen met Arantxa Rus van de Japanse speelsters Shuko Aoyama en Ena Shibahara: 3-6 4-6.

De 28-jarige Bertens had sinds 26 februari door de coronapauze geen officiële wedstrijd meer gespeeld. Op het WTA-toernooi van Doha verloor ze toen van de Chinese Zheng Saisai. Sindsdien speelde Bertens nog wel een aantal demonstratiewedstrijden, onder meer in Berlijn.

Donderdag komt Bertens voor het eerst weer in actie in het enkelspel. Ze treft dan in de tweede ronde de Sloveense Polona Hercog, die haar landgenote Kaja Juvan in drie sets versloeg. Rus neemt het in de tweede ronde op tegen Marketa Vondrousova uit Tsjechië. Rus won eerder op de dag van de Poolse Iga Swiatek.

Demi Schuurs is in het vrouwendubbelspel als vierde geplaatst. Zij vormt een koppel met de Amerikaanse Nicole Melichar.

Wesley Koolhof komt in Rome ook in actie in het dubbelspel. Samen met zijn Kroatische dubbelpartner Nikola Mektic neemt hij het op tegen Jean-Julien Rojer, die samen speelt met de Roemeen Horia Tecau. Koolhof stond zaterdag nog in de finale van de US Open.

Voetbal: Topman Valcke in financiële problemen na gedwongen vertrek FIFA

16.46 uur: Jérome Valcke heeft veel juwelen en een jacht moeten verkopen om uit de financiële problemen te blijven. Dat vertelde de voormalige rechterhand van de afgezette voorzitter Sepp Blatter van wereldvoetbalbond FIFA tijdens een zitting voor een Zwitserse rechtbank.

Valcke staat voor de rechter vanwege corruptie hij de verdeling van tv-rechten voor verschillende wereldkampioenschappen voetbal. Ook voorzitter Nasser Al-Khelaifi van Paris Saint-Germain moet zich verantwoorden. Hij leidt eveneens het mediaconcern BeIN.

Valcke werd in 2015 ontslagen bij de FIFA. „Zonder werk en met een gezin gaat het geld snel op”, zei de 59-jarige Fransman. Valcke kan sinds 2017 ook geen bankrekening in Europa openen. Hij is gescheiden van zijn vrouw om haar wel die gelegenheid te geven.

De advocaten van Valcke drongen vergeefs aan de rechtszaak te seponeren. De laatste zitting staat nu voorlopig voor 25 september gepland. Valcke riskeert een maximale gevangenisstraf van 5 jaar.

Wielrennen: Italiaan De Marchi naar wielerploeg van Froome

15.04 uur: Alessandro De Marchi vervolgt zijn wielerloopbaan bij Israël Start-Up Nation, de ploeg waar de Brit Chris Froome komend seizoen voor uitkomt. De 34-jarige Italiaan komt over van het Poolse CCC en ondertekent bij zijn nieuwe werkgever een contract voor twee jaar.

Israël Start-Up Nation debuteert dit jaar in de WorldTour als opvolger van Katoesja-Alpecin. De ploeg heeft grote ambities en onderstreepte dat met het aantrekken van viervoudig Tourwinnaar Froome. Daarnaast werden eerder onder anderen de Canadees Michael Woods (EF Pro Cycling), Daryl Impey (Mitchelton-Scott), Carl Fredrik Hagen (Lotto-Soudal) en Patrick Bevin (CCC) vastgelegd.

De Marchi, momenteel actief in de Tour, deed mee aan twaalf grote rondes en won drie etappes in de Vuelta.

Wielrennen: Italiaan Ulissi wint eerste rit Ronde van Luxemburg

15.03 uur: De Italiaanse wielrenner Diego Ulissi heeft dinsdag de openingsrit in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De renner van UAE Team Emirates was na een rit over 133 kilometer met start en finish in Luxemburg-Stad de snelste in de massasprint.

Ulissi, zesvoudig ritwinnaar in de Giro d’Italia, hield de Belg Amaury Capiot en de Roemeen Eduard-Michael Grosu achter zich. De Ronde van Luxemburg duurt tot en met zaterdag. De Duitser John Degenkolb en de Belg Philippe Gilbert maken er hun rentree nadat ze door een val al in het openingsweekeinde uit de Tour de France waren verdwenen.

Wielrennen: Routeschema Ladies Tour 2021 grotendeels bekend

14.44 uur: De Ladies Tour wordt volgend jaar verreden van 24 tot en met 29 augustus. Organisator Thijs Rondhuis meldde dinsdag het routeschema grotendeels rond te hebben. De wedstrijd zou dit jaar voor het laatst onder de naam Boels Ladies Tour worden gehouden, maar het coronavirus voorkwam dat. Naamsponsor Boels meldde vorig jaar al zich na 2020 terug te trekken uit de wielersport.

„Het etappeschema is bijna rond en we zijn ervan overtuigd dat de populariteit van het vrouwenwielrennen en de steeds groeiende exposure van deze tak van de wielersport ervoor zorgen dat we een nieuwe hoofdsponsor aan onze wedstrijd kunnen verbinden”, zegt Rondhuis. De Ladies Tour is de enige rittenkoers voor vrouwen uit de WorldTour in de Benelux.

De laatste vier ritten zijn bekend: op donderdag 26 augustus is er een individuele tijdrit in Gennep. Op vrijdag is Weert start- en finishplaats, een dag later gevolgd door een rit van Geleen naar Sweikhuizen. Op de slotdag rijden de rensters vanuit Arnhem, dat start- en finishplaats is, enkele keren over de Posbank.

Voetbal: Weer trainer ontslagen in Belgische voetbalcompetitie

14.34 uur: De Belgische competitie is pas vijf speelrondes onderweg, maar weer heeft een club zijn trainer ontslagen. Racing Genk, dat pas 5 punten pakte, zette dinsdag trainer Hannes Wolf aan de kant. Een dag eerder werd László Bölöni ontslagen bij AA Gent.

Wolf werkte sinds november vorig jaar bij Genk, dat enkele maanden daarvoor kampioen was geworden. De 39-jarige Duitser had daarvoor in eigen land VfB Stuttgart en Hamburger SV onder zijn hoede. Zijn ploeg stond vorig seizoen op de zevende plaats toen de competitie vanwege het coronavirus werd afgebroken.

De nederlaag maandag bij Beerschot (5-2) was voor de clubleiding reden om Wolf te ontslaan. „De clubleiding is van oordeel dat er een ’reset’ nodig is om de kentering in te zetten”, meldde de club van spits Cyriel Dessers dinsdag. Assistent Domenico Olivieri neemt voorlopig de taken van Wolf over.

AA Gent stuurde maandag met Bölöni al voor de tweede keer dit seizoen de trainer weg. De 67-jarige Roemeen was slechts 25 dagen in dienst, als opvolger van de Deen Jess Thorup.

Atletiek: Maastricht laat marathon wel doorgaan

13.09 uur: De marathon van Maastricht gaat zondag 11 oktober gewoon door. De organisatoren stellen er in te zijn geslaagd te zorgen voor een veilig evenement. Publiek is vanwege het coronavirus niet welkom en ook is het parcours enigszins aangepast.

Naast de marathon zijn die dag rond Maastricht ook de halve marathon en hardloopwedstrijden over 10 en 5 kilometer.

„Elke deelnemer krijgt een gezondheidscheck en een temperatuurmeting. Deelnemers komen zo in een bubbel terecht en binnen die wedstrijdbubbel is 1,5 meter afstand weliswaar geen eis, maar gezien de ruimte op de parcoursen zijn de wedstrijden van zichzelf al zo goed als coronaproof. Ook wordt gevraagd familie en vrienden thuis te laten”, zegt organisator Vincent van der Stouwe.

Vanwege het coronavirus ging eerder een streep door onder meer de marathons van Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven.

WK’s wintersporten verplaatst van Noord-Amerika naar Duitsland

13.02 uur: De wereldkampioenschappen bobslee en skeleton van begin volgend jaar zijn verplaatst van het Amerikaanse Lake Placid naar Altenberg in Duitsland. De internationale federatie IBSF heeft dat besloten vanwege de coronapandemie en de reisrestricties die daaraan verbonden zijn. De meeste bobsleeërs en skeletonners zijn gestationeerd in Europa.

„Het was geen makkelijke beslissing, maar het merendeel van de atleten verblijft doorgaans in Europa”, zegt secretaris-generaal Heike Grösswang van de IBSF. „We willen dat de deelnemers zo min mogelijk in quarantaine hoeven.”

De WK zijn van 5 tot en met 14 februari. Het is de bedoeling dat Lake Placid vier jaar later alsnog het mondiale toernooi mag organiseren. Het Amerikaanse bergdorp, twee keer gastheer van de Olympische Winterspelen, huisvestte al tien keer eerder een WK.

De WK rodelen zijn ook verplaatst, van Whistler in Canada naar Königssee in Duitsland. Het evenement wordt van 29 tot en met 31 januari 2021 gehouden.

IJshockey: Dallas Stars naar finale om Stanley Cup

08.08 uur: De Dallas Stars hebben voor het eerst in twintig jaar de finale om de Stanley Cup gehaald. De ploeg uit Texas wist de best-of-sevenserie tegen Vegas Golden Knights te beslissen, door het vijfde duel in de verlenging met 3-2 te winnen. De Stars kwamen in de derde periode terug van een 2-0 achterstand.

De Rus Denis Gurianov maakte in Edmonton, een van de twee Canadese steden waar de play-offs na de maandenlange corona-onderbreking worden gespeeld, de beslissende treffer. Dallas Stars won de Stanley Cup in 1999. Een jaar later bereikte de club opnieuw de grote finale van de NHL, maar daarin was New Jersey Devils te sterk.

De Stars gaan het als kampioen van de westelijke divisie in de eindstrijd van de Amerikaanse ijshockeycompetitie opnemen tegen Tampa Bay Lightning of New York Islanders. Tampa Bay leidt in de serie met 3-1 en kan dinsdagavond de beslissende vierde overwinning binnenhalen.

Honkbal: Amerikaanse miljardair Cohen koopt New York Mets

08.06 uur: De Amerikaanse miljardair Steve Cohen heeft New York Mets gekocht. De 64-jarige Cohen betaalt naar verluidt 2,4 miljard dollar, omgerekend ruim 2 miljard euro, om de aandelen over te nemen van de Wilpon-familie. Die stapte in 1986 in bij de club en heeft sinds 2002 een meerderheid van de aandelen in bezit.

Cohen, een succesvol hedgefondsmanager, heeft een geschat vermogen van ruim 14 miljard dollar. „Ik ben verheugd dat ik een overeenkomst heb bereikt met de families Wilpon en Katz om New York Mets te kopen”, zei hij in een verklaring. De Amerikaan, afkomstig uit New York, staat bekend als groot fan van de Mets. Hij had al 8 procent van de aandelen in handen. Saul Katz, getrouwd met de zus van Fred Wilpon, is naast aandeelhouder ook president van de club.

De Mets, opgericht in 1962, wonnen twee keer de World Series. Dat was in 1969 en 1986. De ploeg uit de Major League staat vaak in de schaduw van de veel succesvollere stadgenoot New York Yankees, dat 27 keer de World Series won.

Cohen had concurrentie van onder meer het beroemde liefdeskoppel Jennifer Lopez en Alex Rodriguez. De zangeres en de oud-tophonkballer van de Yankees wilden de club uit de stad waar ze beiden vandaan komen ook kopen. Lopez en Rodriguez maakten deel uit van een consortium dat naar verluidt zo’n 1,7 miljard dollar wilde betalen. Vorige maand trok die partij zich echter terug.

De overnamedeal moet in november nog wel worden goedgekeurd door minstens 23 van de 29 eigenaren van de andere clubs uit de MLB. Met 2,4 miljard dollar is het de grootste overname ooit van een Noord-Amerikaanse sportclub.

Badminton: Bond schrapt officieuze WK’s voor landen

07.19 uur: De internationale bond BWF heeft de officieuze WK’s voor landenteams afgelast. De toernooien om de Thomas Cup (mannen) en Uber Cup (vrouwen) zouden van 3 oktober tot en met 11 oktober worden gehouden in de Deense stad Aarhus. Diverse landen hadden zich de afgelopen weken al afgemeld vanwege de coronapandemie.

„Dit zijn uitzonderlijke omstandigheden”, meldde de BWF. „Hoewel we heel graag weer internationale toernooien willen spelen, staat de gezondheid en veiligheid van de badmintonwereld voorop.”

Onder meer Indonesië, Zuid-Korea, Australië, Taiwan en Thailand trokken zich al terug, Nederland zou bij de mannen wel meedoen. Bondscoach Ruud Bosch maakte vorige week nog zijn achtkoppige selectie bekend. De toernooien om de Thomas Cup en Uber Cup zouden aanvankelijk in mei worden gespeeld. Ze werden vanwege het coronavirus eerst verplaatst naar augustus en uiteindelijk geprogrammeerd in oktober.

Voor de badmintonners gaat het Deense Open in Odense, van 13 tot en met 18 oktober, wel door.