Sport Kort: Miljardair koopt honkbalclub New York Mets

IJshockey: Dallas Stars naar finale om Stanley Cup

08.08 uur: De Dallas Stars hebben voor het eerst in twintig jaar de finale om de Stanley Cup gehaald. De ploeg uit Texas wist de best-of-sevenserie tegen Vegas Golden Knights te beslissen, door het vijfde duel in de verlenging met 3-2 te winnen. De Stars kwamen in de derde periode terug van een 2-0 achterstand.

De Rus Denis Gurianov maakte in Edmonton, een van de twee Canadese steden waar de play-offs na de maandenlange corona-onderbreking worden gespeeld, de beslissende treffer. Dallas Stars won de Stanley Cup in 1999. Een jaar later bereikte de club opnieuw de grote finale van de NHL, maar daarin was New Jersey Devils te sterk.

De Stars gaan het als kampioen van de westelijke divisie in de eindstrijd van de Amerikaanse ijshockeycompetitie opnemen tegen Tampa Bay Lightning of New York Islanders. Tampa Bay leidt in de serie met 3-1 en kan dinsdagavond de beslissende vierde overwinning binnenhalen.

Honkbal: Amerikaanse miljardair Cohen koopt New York Mets

08.06 uur: De Amerikaanse miljardair Steve Cohen heeft New York Mets gekocht. De 64-jarige Cohen betaalt naar verluidt 2,4 miljard dollar, omgerekend ruim 2 miljard euro, om de aandelen over te nemen van de Wilpon-familie. Die stapte in 1986 in bij de club en heeft sinds 2002 een meerderheid van de aandelen in bezit.

Cohen, een succesvol hedgefondsmanager, heeft een geschat vermogen van ruim 14 miljard dollar. „Ik ben verheugd dat ik een overeenkomst heb bereikt met de families Wilpon en Katz om New York Mets te kopen”, zei hij in een verklaring. De Amerikaan, afkomstig uit New York, staat bekend als groot fan van de Mets. Hij had al 8 procent van de aandelen in handen. Saul Katz, getrouwd met de zus van Fred Wilpon, is naast aandeelhouder ook president van de club.

De Mets, opgericht in 1962, wonnen twee keer de World Series. Dat was in 1969 en 1986. De ploeg uit de Major League staat vaak in de schaduw van de veel succesvollere stadgenoot New York Yankees, dat 27 keer de World Series won.

Cohen had concurrentie van onder meer het beroemde liefdeskoppel Jennifer Lopez en Alex Rodriguez. De zangeres en de oud-tophonkballer van de Yankees wilden de club uit de stad waar ze beiden vandaan komen ook kopen. Lopez en Rodriguez maakten deel uit van een consortium dat naar verluidt zo’n 1,7 miljard dollar wilde betalen. Vorige maand trok die partij zich echter terug.

De overnamedeal moet in november nog wel worden goedgekeurd door minstens 23 van de 29 eigenaren van de andere clubs uit de MLB. Met 2,4 miljard dollar is het de grootste overname ooit van een Noord-Amerikaanse sportclub.

Badminton: Bond schrapt officieuze WK’s voor landen

07.19 uur: De internationale bond BWF heeft de officieuze WK’s voor landenteams afgelast. De toernooien om de Thomas Cup (mannen) en Uber Cup (vrouwen) zouden van 3 oktober tot en met 11 oktober worden gehouden in de Deense stad Aarhus. Diverse landen hadden zich de afgelopen weken al afgemeld vanwege de coronapandemie.

„Dit zijn uitzonderlijke omstandigheden”, meldde de BWF. „Hoewel we heel graag weer internationale toernooien willen spelen, staat de gezondheid en veiligheid van de badmintonwereld voorop.”

Onder meer Indonesië, Zuid-Korea, Australië, Taiwan en Thailand trokken zich al terug, Nederland zou bij de mannen wel meedoen. Bondscoach Ruud Bosch maakte vorige week nog zijn achtkoppige selectie bekend. De toernooien om de Thomas Cup en Uber Cup zouden aanvankelijk in mei worden gespeeld. Ze werden vanwege het coronavirus eerst verplaatst naar augustus en uiteindelijk geprogrammeerd in oktober.

Voor de badmintonners gaat het Deense Open in Odense, van 13 tot en met 18 oktober, wel door.