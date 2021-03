Feyenoord met speels gemak langs VVV-Venlo

Jens Toornstra opende in de 14e minuut op aangeven van Luis Sinisterra de score voor de ploeg van Dick Advocaat. Het was zijn 50e Eredivisie-treffer in dienst van Feyenoord. De weer teruggekeerde back Lutsharel Geertruida verdubbele 5 minuten later de voorsprong met het hoofd: 2-0.

Brian Linssen chipte de bal op fraaie wijze op het half uur spelen over Thorsten Kirschbaum heen: 3-0 en de wedstrijd was gespeeld. Na rust maakte Toornstra zijn tweede van de middag en de vierde voor Feyenoord: 4-0.

Het slotakkoord leek voor Steven Berghuis, die met een mooie bal in de hoek de stand op 5-0 zette. Maar Eric Botteghin mocht ook nog de 6-0 inkoppen in de 86e minuut.

Na vier wedstrijden zonder zege boekte Advocaat eindelijk weer eens een overwinning met zijn Rotterdamse formatie.

Advocaat heeft na zege Feyenoord weer een goed humeur

De overwinning van Feyenoord op VVV-Venlo zorgde voor opluchting bij trainer Advocaat. „Zonder meer. Dit geeft een heerlijk gevoel”, zei de Hagenaar, wiens ploeg niet had gewonnen in de voorgaande vier wedstrijden. Na de bekeruitschakeling door sc Heerenveen pakte Feyenoord in drie competitieduels slechts 2 punten.

„Je moet ook niet denken dat Feyenoord, of zelfs Ajax, zomaar wint bij clubs als FC Twente en FC Groningen”, aldus Advocaat. „Ajax verloor gewoon bij Groningen. Wij hebben vier uitwedstrijden achter elkaar gespeeld. Daarvan verloren we er twee, met de beker er bij. Als je verliest, is dit een heel vervelend vak. Na een zege ben ik in een veel betere bui. Gelukkig heb ik veel gewonnen, anders had ik het niet zo lang volgehouden in mijn carrière.”

Advocaat had tegen VVV al snel door dat zijn ploeg veel beter was. „Na 5 à 10 minuten ging het balletje rollen. Als je dan zes goals maakt, geeft dat een lekker gevoel. Niet alleen bij de spelers, maar bij mij als trainer idem dito. Het zag er vanaf de kant wel aardig uit.”

Berghuis kan Slot niet beloven dat hij bij Feyenoord blijft

Aanvoerder Berghuis van Feyenoord heeft al een gesprek gehad met Arne Slot, volgend seizoen de hoofdtrainer in De Kuip. Berghuis kreeg van Slot onder meer de vraag of hij bij Feyenoord wil blijven. „Ik heb hierna nog een contract voor een jaar”, zei Berghuis bij ESPN. „Dus, zoals het er nu naar uitziet, ben ik er dan nog. Maar je weet het nooit in de voetballerij.”

Berghuis verlengde in 2019 zijn contract in Rotterdam tot de zomer van 2022. Naar verluidt bevat die verbintenis een gelimiteerde afkoopsom van 4 miljoen euro voor het geval Berghuis naar het buitenland wil. „Slot heeft gevraagd of ik na wil denken om te blijven. Maar ik weet het echt niet, zo ver denk ik nog niet vooruit. Ik wil alle energie stoppen in de prestaties die we nu moeten neerzetten. Daar hebben we het al moeilijk genoeg mee. Zelf moet ik ook beter spelen. Ik wil het seizoen goed afsluiten en daarna naar het EK.”

De 29-jarige vleugelspits schoot tegen VVV zijn veertiende treffer van het seizoen binnen. Berghuis gaf ook twee assists. Hij voerde zijn totaal zo op naar elf. De Feyenoorder loste de afwezige VVV-spits Georgios Giakoumakis (23 doelpunten, 1 assist) af als meest waardevolle speler van dit seizoen in de Eredivisie.