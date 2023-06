Kylian Mbappé: ’Het zijn leugens, ik blijf nog een jaar bij PSG’

Mbappé laat in een verklaring weten dat hij de clubleiding van Paris Saint-Germain al in juli vorig jaar heeft medegedeeld dat hij niet langer dan 2024 bij de Parijse club blijft. De international bezit een eenzijdige optie om een extra jaar te blijven, maar zou hiervoor passen. „Het enige doel van de brief was dus om te bevestigen wat al eerder mondeling was verklaard”, zegt Mbappé, die ontkent op deze manier een transfer te willen afdwingen. „Het zijn leugens”, schrijft de Fransman op Twitter. „Ik heb altijd gezegd dat ik nog een jaar doorga bij PSG, waar ik zeer gelukkig ben.”

Mbappé wordt al enkele jaren veelvuldig in verband gebracht met een overgang naar Real Madrid, maar koos in mei vorig jaar toch voor een langer verblijf van twee seizoenen in de Franse hoofdstad.