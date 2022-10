Premium Het beste van De Telegraaf

Cambuur trots op knappe zege tegen PSV ’PSV wilde op 90 procent winnen, dat kan niet tegen ons’

Door Jeroen Kapteijns

Dolle vreugde na de 0-2 van Mitchell Paulissen. Ⓒ Pro Shotd

LEEUWARDEN - SC Cambuur had vier duels op rij verloren, stond gedeeld laatste met Fortuna Sittard en FC Emmen en miste na het rodekaartenfestijn in Waalwijk de sleutelspelers Mees Hoedemakers, Alex Bangura én trainer Henk de Jong. De seinen stonden vooraf allerminst op groen voor een stunt, maar toch schalde driemaal het Woanskip van Anneke Douma als goaltune door het Cambuur-stadion en boekte de thuisploeg een knappe 3-0 zege, de eerste overwinning ooit op de Eindhovenaren in het betaald voetbal. Het ging na afloop veel over de wanprestatie die PSV had geleverd, maar het was ook knap wat SC Cambuur op de mat legde. Met energiek aanvalsvoetbal legden de Friezen de kwetsbaarheden van het team van Ruud van Nistelrooy genadeloos bloot.