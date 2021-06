Mathieu van der Poel hoopt ’gele missie’ te voltooien voor zijn opa

Mathieu van der Poel begint zaterdag met torenhoge verwachtingen aan zijn eerste Tour de France. Ⓒ HH/ANP

BREST - Hij had zijn koffer nog niet eens uitgepakt of Mathieu van der Poel sprong al op zijn felblauwe Canyon om de eerste Tour-etappe te verkennen. Aan de gele trui die vanmiddag op de hellende aankomst in Landerneau klaarligt, zit voor het wielerfenomeen een emotioneel tintje. De eerste rit staat ook in het teken van zijn in 2019 overleden opa en Tour-held Raymond Poulidor, die het begeerde leiderstricot nooit droeg. Op het slotklimmetje zal Van der Poel vandaag alles uit zijn gespierde lijf persen om de etappe te winnen. Lukt dat, dan pakt hij ook het geel, dat hij ongetwijfeld zal opdragen aan grootvader Poupou.