Speler FC Twente onwel in spelersbus

FC Twente bevestigt de medische noodsituatie. ,,Er is een speler onwel geworden in de bus. Hij is nu in het ziekenhuis en bij kennis”, laat de club weten. In verband met de privacy van de speler wil FC Twente niet aangeven welke speler het betreft.

Bronnen rond de club geven aan dat het om een reservespeler gaat, die niet in actie is gekomen bij de wedstrijd tegen FC Utrecht.