Geen winnaar bij ’Nederlands’ duel tussen Atalanta en Internazionale

De middenvelders Teun Koopmeiners en Marten de Roon begonnen in de basis bij Atalanta, waar Hans Hateboer ontbrak in de wedstrijdselectie. Inter-coach Simone Inzaghi had geen plek voor de Nederlanders Stefan de Vrij en Denzel Dumfries in de basiself. Zij vielen wel in.

Het begin van de wedstrijd was voor Atalanta, maar later in de eerste helft kreeg Inter de iets betere kansen. Van veel echt grote mogelijkheden was geen sprake. Na de rust kwamen beide teams dichter bij de openingstreffer. Edin Džeko miste op aangeven van de net ingevallen Dumfries. Inter-keeper Samir Handanovic wist aan de andere kant met een paar goede reddingen een doelpunt te voorkomen. De Vrij kwam met nog tien minuten te gaan binnen de lijnen.

Inter blijft eerste, maar kan maandag worden gepasseerd door stadgenoot AC Milan. De huidige nummer 2 gaat dan tegen Spezia proberen de achterstand van 2 punten goed te maken. Atalanta staat vierde.

Doelpunt Botman net niet genoeg voor zege Lille bij Marseille

Een doelpunt van Sven Botman is voor Lille net niet genoeg geweest voor een overwinning bij nummer 3 Olympique Marseille. De thuisploeg kwam een kwartier voor tijd dankzij een fraaie treffer van veraf van Cengiz Ünder nog op gelijke hoogte (1-1). Lille speelde ruim een uur met een man minder door een vroege rode kaart.

De 22-jarige Botman kopte na een kwartier spelen raak uit een hoekschop van Renato Sanches. Het was voor de Nederlander zijn tweede competitiedoelpunt voor Lille. Door twee gele kaarten voor Benjamin André in een paar minuten na elkaar moest Lille nog ruim een uur met een man minder de voorsprong verdedigen. Marseille creëerde wat kansen, maar tot minuut 75 konden de bezoekers redelijk makkelijk stand houden. Uit een kort genomen corner had Ünder dan toch nog succes.

Regerend kampioen Lille staat nu tiende, Marseille blijft derde.