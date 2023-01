VIDEO Magische bal op Australian Open: van wanhoopspoging tot wonderpunt

Monegask Nys (31) leek in de beslissende derde set, bij een 3-1 voorsprong in games, net te kort te komen om een smash te retourneren. De enige mogelijkheid was zijn racket richting de bal te gooien, zo bedacht hij. Tot zijn eigen verbazing - en die van zijn Poolse collega en tegenstanders - volgde een voltreffer die zo scherp was dat Joe Salisbury de bal vanaf de andere kant van het veld niet meer terug over het net over. „Gekkenhuis!”, slingerde het officiële Australian Open-account via Twitter de wereld in.

Nys en Zielinksi wonnen de wedstrijd in de derde ronde uiteindelijk met 7-6 (4), 6-7 (6), 6-2. Dinsdag versloeg het duo ook de Fransen Benjamin Bonzi Arthur Rinderknech (6-1, 6-4) en plaatste het zich voor de halve finale. Daarin wacht een duel met Jérémy Chardy en Fabrice Martin, ook uit Frankrijk.

Bron: discovery+