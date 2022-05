Feyenoord wil spits Danilo transfervrij aantrekken

Danilo Ⓒ ProShots

Feyenoord is alles in het werk aan het stellen om spits Danilo binnen te halen. Die was een jaar verhuurd aan FC Twente, maar bleef eigendom van Ajax en keerde daar dit seizoen terug. Zijn speeltijd is echter beperkt gebleven. De Braziliaan is komende zomer transfervrij.