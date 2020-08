Redden Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt Ajax van voorronde Champions League?

De Amsterdammers plaatsen zich sowieso rechtstreeks voor het miljardenbal, als de winnaar van de Champions League zich ook via de eigen competitie plaatst voor het volgende seizoen in het prestigieuze toernooi.

En het zijn juist FC Barcelona (De Jong) en Juventus (De Ligt) die daar bij de herstart van het miljardenbal voor kunnen zorgen. Naast FC Barcelona en Juventus, hebben bijna alle ploegen die momenteel nog in het toernooi zitten, zich via hun eigen competitie al geplaatst voor volgend jaar. Behalve twee teams: Napoli en Olympique Lyon.

Barcelona-Napoli

De Napolitanen ontmoeten in de return van de achtste finales het Barcelona van De Jong. De club uit Napels is ’slechts’ zevende geëindigd in de Serie A. De enige manier om Champions League te spelen voor de Italianen in het nieuwe seizoen is om de Cup met de Oren daadwerkelijk te winnen. Hierdoor zouden ze ten koste van Ajax een plek krijgen. De wedstrijd wordt op zaterdag 8 augustus om 21.00 uur gespeeld in Camp Nou. In Napels eindigde de heenwedstrijd in 1-1.

Juventus-Lyon

Na 28 speelrondes werd de Franse competitie stilgelegd vanwege het heersende coronavirus en door de voetbalbond werd Paris Saint-Germain uitgeroepen tot kampioen. Olympique Lyon stond op dat moment zevende, dus de ploeg van Memphis Depay kan zich alleen voor de Champions League plaatsen als het de Cup ook daadwerkelijk wint. Ook hier geldt: mocht dat gebeuren, dan zou Ajax de klos zijn.

In de achtste finales staat de return tegen het Juventus van De Ligt nog op het programma. In Frankrijk wist Lyon verrassend met 1-0 te zegevieren. De wedstrijd wordt in Turijn op vrijdag 7 augustus gespeeld, om 21.00 uur.

Resterend programma Champions League:

Achtste finale:

Manchester City - Real Madrid (7 augustus, 21.00 uur)

Bayern München - Chelsea (8 augustus, 21.00 uur)

Kwartfinale:

Atalanta Bergamo - Paris Saint-Germain (12 augustus, 21.00 uur)

RB Leipzig - Atlético Madrid (13 augustus, 21.00 uur)