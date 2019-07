Bol voorspelt nog piekmoment Matthews

„Maar ik kwam nu wel beter uit met Michael in mijn wiel en hij is dus wel wel aan sprinten toegekomen. Dit was ook niet echt zijn aankomst. Het was ook een beetje een oefening voor wat nog komen gaat.” Bol weet dat zijn Australische kopman in de lastige etappes in het voordeel is ten opzichte van de pure sprinters.

„En zoals vandaag als Michael vanaf 500 meter vol tegen de wind in moet sprinten, dat is ook bijna niet te doen.” Sunweb en Bora, de ploeg van Peter Sagan, namen de leiding in de klim, ruim 15 kilometer voor de streep in Nancy. „Daar hebben we misschien wel wat sprinters pijn gedaan, maar alles kwam weer bij elkaar en het werd heel hectisch. Uiteindelijk vonden we wel steeds de ruimte. Dat was afgelopen zaterdag wel wat anders.”