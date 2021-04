Video: Brian Brobbey schiet penalty stadion uit

De 19-jarige spits, die over een paar maanden vertrekt naar het Duitse RB Leipzig, miste ruim vanaf de stip. Sterker nog: Brobbey zijn penalty verdween zelfs over de tribune achter het doel. De strafschop had wel wat weg van de poging van Jaap Stam, tijdens Euro 2000 tegen Italië in de ArenA. Al waren toen de belangen groter, en vloog Oranje erin de halve eindstrijd van het EK uit.

Brobbey maakte dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie tot nu toe negen doelpunten voor Ajax, ook in de Eredivisie produceerde hij drie goals.

Bekijk hieronder de beelden van de kolderieke misser: