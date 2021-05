Video: stormachtige training roeiers Holland Acht valt in het water

„De wind stak plotseling op en de golven werden hoog. Daardoor liep de boot vol en die zonk vervolgens. Er waren mensen in de buurt aan het werk in motorboten en die hebben ons in veiligheid gebracht. Door het adequate optreden van de staf is iedereen gezond en wel, maar het water was wel enorm koud”, zegt aanvoerder Robert Lücken tegenover NLRoei.

Volgens coach Mark Emke is er geen schade aan de boot. De Holland Acht wordt bij de komende Olympische Spelen in Tokio geschat op kansen op een medaille.