VIDEO Europees kampioen horden viert feest naast bewusteloze collega: ’Het spijt me’

Tijdens de finale van de 60 meter horden op de Europese kampioenschappen indoor werd het publiek opgeschrikt door de ernstige val van Quique Llopis. De Spanjaard bleef liggen en werd uiteindelijk per ambulance afgevoerd.

De beelden gingen ondertussen de wereld over: terwijl Llopis op de grond lag en verzorgd werd door medici, vierden Joseph en andere atleten hun feestje alsof er niets aan de hand was. Op sociale media was de kritiek niet mals.

Jason Joseph heeft intussen zijn excuses aangeboden. „First things first. Het spijt me dat ik niet heb gecontroleerd of je in orde was. Ik was op dat moment even weg van de wereld. Helemaal geblokkeerd en afgesloten van de omgeving. Hopelijk gaat het goed met je, tot ziens bij de outdoorwedstrijden.”

Quique Llopis heeft vanuit het ziekenhuis laten weten dat hij oké is.

(Bron: Het Nieuwsblad)