Siem de Jong op weg naar FC Cincinnati

De Amerikaanse club, waar Gerard Nijkamp algemeen directeur is en Ron Jans de coach, neemt De Jong definitief over. In Amsterdam had de zesvoudig international een contract tot aan het einde van dit seizoen.

Dat Ajax hem laat gaan is enerzijds opvallend, omdat Erik ten Hag vond dat De Jong een uitstekend trainingskamp had beleefd in Qatar en hem tegen FC Groningen in de basis liet starten. Anderzijds is de medewerking logisch, omdat De Jong sindsdien op het tweede plan is geraakt en hij een enorme verdienste heeft voor de club.

De Jong werd onder Frank de Boer vier keer kampioen van Nederland en had vooral in die eerste landstitel een levensgroot aandeel.