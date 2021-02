Zorgt ’meewind’ voor waanzinnige tijden in Thialf? TU Delft doet onderzoek

Nils van der Poel reed in februari een magistraal wereldrecord in Thialf. Werd hij geholpen door meewind? Ⓒ ANP/HH

De TU Delft gaat op verzoek van de directie van Thialf onderzoek doen naar de vermeende ’meewind’ in de ijstempel in Heerenveen. Naar verwachtingen zijn in de loop van maart de eerste resultaten bekend.