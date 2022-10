Van Bommel hard onderuit, Pro League reageert op vapende Nainggolan

Voor Antwerp betekende het de tweede competitienederlaag in twaalf wedstrijden. De eerste negen werden allemaal gewonnen. De ploeg van Van Bommel is de koppositie nu kwijt aan KRC Genk, dat zaterdag al met 1-0 won bij OH Leuven en 1 punt voorsprong heeft. Standard staat vierde.

Middenvelder William Balikwisha zorgde in de 2e minuut voor de 1-0 door een harde voorzet van dichtbij binnen te tikken. Antwerp verdedigde daarbij niet scherp. Dat gold ook voor het volgende doelpunt na 4 minuten. De Roemeen Denis Dragus kon zomaar doorlopen, kapte naar binnen en schoot fraai in de kruising raak. Aanvaller Cihan Canak maakte het 5 minuten later nog pijnlijker voor Antwerp door een mooie aanval af te ronden.

Mark van Bommel Ⓒ ANP/HH

Nainggolan uur voor wedstrijd opgemerkt met e-sigaret

Antwerp-speler Radja Nainggolan ging met zijn acties weer eens over de tongen in België. Zondag zou hij als bankzitter een uur voor de wedstrijd op Sclessin al ’vapend’ gezien zijn.

Trainer Van Bommel sprak zich voorlopig nog niet uit over het voorval: „Dat heb ik niet gezien. Ik moet het zelf even zien voor ik kan oordelen”, klonk het bij de Nederlander na afloop.

De Pro League, de vereniging van alle profclubs in België, heeft via directeur Lorin Parys gereageerd op het incident. „We hebben samen met Stichting tegen Kanker een totaal rookverbod geïnstalleerd in onze stadions in 2021, omdat we een gezonde omgeving willen creëren voor onze voetbalfans. Dat rookverbod geldt voor alle aanwezigen in het stadion. Ook voor spelers dus. We hebben hierover al contact gehad met Antwerp die het punt bespreken met de betrokken speler. De Pro League zelf kan geen straf uitdelen, dat is aan de werkgever of de uitbater van het stadion.”

Onlangs kwam Nainggolan nog in opspraak, omdat hij zonder geldig rijbewijs rondreed. De ex-Rode Duivel riskeert momenteel nog steeds een rijverbod van vijf jaar.

Club Brugge klopt Anderlecht en houdt Genk en Antwerp in vizier

Club Brugge heeft in de Belgische competitie gewonnen bij Anderlecht. De landskampioen was in het Lotto Park in Brussel met 1-0 te sterk.

Brugge komt door de zege op 25 punten. Dat zijn er 6 minder dan KRC Genk, dat koploper bleef omdat Antwerp eerder zondag verloor van Standard Luik (3-0). De ploeg van coach Mark van Bommel staat tweede met 30 punten.

De wedstrijd in Brussel bleef lang 0-0. Anderlecht, waar Wesley Hoedt een basisplaats had, kreeg in de eerste helft goede kansen via Fábio Silva en Lucas Stassin. Brugge kwam echter in de tweede helft op voorsprong. Na een aanval via Kamal Sowah en Hans Vanaken kwam de bal bij Casper Nielsen, die binnentikte.

Bij Brugge kwam Bjorn Meijer in de slotfase in de ploeg. Noa Lang ontbrak in de selectie, omdat hij volgens coach Carl Hoefkens moeite heeft met zijn huidige rol als invaller.

Doelman Simon Mignolet van Brugge redde in de slotfase nog goed op een kopbal van Hoedt en een inzet van Silva. Verdediger Abakar Sylla van Brugge kreeg in de extra tijd nog rood na een tackle op Mario Stroeykens.

Nederlanders maken indruk bij Toulouse

Stijn Spierings en Branco van den Boomen hebben Toulouse aan een overwinning in de Ligue 1 geholpen.

Van den Boomen maakte vanaf de strafschopstip 5 minuten voor rust de 2-1 tegen degradatiekandidaat Angers, waarna Spierings halverwege de tweede helft de marge vergrootte. Door een tegentreffer in blessuretijd eindigde het duel in 3-2.

Stijn Spierings viert zijn goal. Ⓒ ANP/HH

Voor voormalig De Graafschap-speler Van den Boomen was het zijn eerste treffer op het hoogste niveau van Frankrijk in zijn elfde wedstrijd. Spierings, oud-speler van onder meer RKC Waalwijk en AZ, speelde ook in alle competitieduels mee en scoorde al een keer eerder. Spits Thijs Dallinga viel tegen Angers in de 72e minuut in. Het gepromoveerde Toulouse staat in de middenmoot.