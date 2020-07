Tweede training in Hongarije valt grotendeels in water

Sebastian Vettel (Ferrari) noteerde uiteindelijk de snelste tijd: 1.40,464 en was een kleine drie tienden van een seconde rapper dan Valtteri Bottas. Veel zei dat echter niet. Tijdens de sessie werd er lange tijd niet gereden. Max Verstappen kwam pas een kwartier voor het einde naar buiten voor een rondje op intermediate-banden. Daarvoor reden de coureurs die de baan wél verkenden veelal op de full wet-band. Op dat rubber noteerde Verstappen net voor het einde nog wel de zevende rondetijd.

Max Verstappen. Ⓒ BSR Agency

Tijdens de eerste training op vrijdag regende het al lichtjes, maar ’s middags ging het pas echt los in Hongarije. De kwalificatie voor de Formule 3 werd daarop stilgelegd. Ook voor de rest van het weekeinde wordt neerslag verwacht, al is nog niet duidelijk of dat ook van invloed gaat zijn op de kwalificatie en/of race.

In de ochtend was Mercedes heer en meester op de Hungaroring. Verstappen was in die training duidelijk niet tevreden over zijn RB16 en noteerde slechts de achtste tijd.