Teneergeslagen Daley Blind over wangedrag Marc Overmars: ’Het kwam uit het niets’

Voetbal

Rangers FC lijkt tik ’Old Firm’ te boven: ploeg van Van Bronckhorst houdt aansluiting met aartsrivaal

De titelstrijd in de Schotse Premier League blijft ongekend spannend. Hoewel Celtic eerder deze maand een gevoelige tik wist uit te delen aan Rangers FC door de Old Firm met 3-0 te winnen, is het verschil op de ranglijst tussen beide ploegen nog altijd maar één punt.