Murray: ’Dat is het ideale scenario’

„Het ideale scenario zou zijn om in Cincinnati terug te keren”, liet de 32-jarige Murray weten in Washington. Hij dubbelt in Washington met zijn broer Jamie en volgende week in Montreal met Feliciano Lopez, met wie hij bij zijn terugkeer Queen’s won. „Als ik niet kan meedoen in Cincinnati is de kans groot dat ik wacht tot na de US Open met mijn entree in het enkelspel. Ik heb liever niet dat ik tijdens mijn eerste toernooi gelijk om vijf gewonnen sets moet spelen.”

De loopbaan van Murray leek eerder dit jaar voorbij na de Australian Open. De voormalig nummer één van de wereld strompelde over de baan met een heupblessure die hem jaren kwelde. Maar een operatie bood uitkomst. Murray speelt na jaren weer zonder pijn en kan zodoende proberen om in het enkelspel terug te keren op topniveau.

Murray won in zijn loopbaan 45 titels, waaronder drie grandslamtitels. Ook pakte hij in 2012 en 2016 olympisch goud in het enkelspel en verdiende hij ruim 61 miljoen dollaar aan prijzengeld. Op de huidige ranglijst is hij de nummer 222.