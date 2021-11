Sport Kort: zeilsters Odile van Aanholt en Elise de Ruijter leiden op WK

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Zeilsters Van Aanholt en De Ruijter leiden op WK

14:45 uur De zeilsters Odile van Aanholt en Elise de Ruijter staan na de tweede dag van het WK in de 49erFX-klasse aan de leiding. Dankzij een derde, een tweede en een zevende plaats in de woensdag gevaren races klommen de Europees kampioenen van de vijfde naar de eerste plaats in het klassement.

Van Aanholt en De Ruijter, een gelegenheidsduo omdat hun vaste partners geblesseerd zijn, hebben 5 punten voorsprong op de Noorse vrouwen Helene Naess en Marie Rønningen op het eerste mondiale toernooi na de Spelen van Tokio.

Ook de Nederlandse mannen deden het voor de kust van Al-Mussanah in Oman goed in de 49er-klasse. Bart Lambriex en Floris van de Werken wonnen de tweede race van de dag, in de andere twee races werden ze tiende en vierde. Het leverde een positieverbetering op van de elfde naar de vijfde plaats met de leiders, de Australiërs Otto Henry en Miles Davey, nog duidelijk in het vizier.

Laila van der Meer en Bjarne Bouwer moesten in de gemengde foilende Nacra17 catamaran-klasse twee plaatsen toegeven. Ze eindigden als elfde (voorlopig het schrapresultaat), tweede en negende en zakten van de vijfde naar de zevende plaats. De leiding is in handen van de Italiaanse combinatie Vittorio Bissaro en Maelle Frascari, de wereldkampioenen van 2019.

Tweede en derde divisies willen ook zonder fans voetballen

14:15 uur De Coöperatieve Vereniging Tweede en Derde divisies (CVTD) wil de komende weken ondanks de afwezigheid van toeschouwers blijven voetballen. „Er is namelijk geen zekerheid dat er na 4 december wel met publiek kan worden gespeeld”, laat de belangengroep van de verenigingen die uitkomen op de twee hoogste niveaus van het amateurvoetbal na overleg met de KNVB weten. „De druk op de tweede seizoenshelft zou door wedstrijden uit te stellen dermate groot worden, dat er vaker doordeweeks gespeeld moet worden. En dat is niet wenselijk voor spelers en publiek.”

De KNVB voerde afgelopen dagen overleg met de CVTD. De nationale voetbalbond had signalen gekregen van teams die wilden dat de competitie zou worden opgeschort vanwege de nieuwste coronamaatregelen, die tot 4 december geen publiek bij sportwedstrijden toestaan. De KNVB en CVTD zijn tot de conclusie gekomen dat er alles aan moet worden gedaan om de competitie tot een goed einde te brengen. Daarom wordt er de komende weken ook zonder publiek gevoetbald.

Geblesseerde Tsitsipas meldt zich af bij ATP Finals

13.30 uur De Griekse tennisser Stefanos Tsitsipas heeft zich afgemeld voor het tweede groepsduel bij de ATP Finals in Turijn. Tsitsipas zou het opnemen tegen de Noor Casper Ruud, maar ondervindt te veel last van een blessure aan de rechterelleboog.

Tsitsipas wordt vervangen door de Brit Cameron Norrie die daarmee debuteert op de ATP Finals, het eindejaarstoernooi voor de beste acht tennissters van het jaar. Norrie won dit jaar zijn eerste masterstoernooi, in Indian Wells. Hij speelde twee maanden geleden al tegen Ruud in de finale van het toernooi van San Diego. De Noor won daar met duidelijke cijfers: 6-0 6-2.

Tsitsipas had maandag zijn eerste groepsduel verloren. De als vijfde geplaatste Rus Andrej Roeblev troefde de een plaats hoger gerangschikte Griek in twee sets af. Ruud verloor die dag van de als eerste geplaatste Serviër Novak Djokovic, die het woensdag opneemt tegen Roeblev.

Basketballer Curry groots bij imponerende Warriors

08.55 uur: Met Stephen Curry als uitblinker hebben de Golden State Warriors in New York Brooklyn Nets verslagen. Het topduel in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA eindigde in 117-99, mede dankzij 37 punten van Curry die zijn voormalig ploeggenoot Kevin Durant aftroefde.

Curry was goed voor liefst negen driepunters voor de Warriors die kort voor de pauze de wedstrijd in handen namen. Daar konden James Harden (24 punten) en Durant (19) niets aan veranderen. Met de winst verstevigde Golden State de leidende positie in de Western Conference met inmiddels twaalf overwinningen tegen twee nederlagen.

De ploeg van coach Steve Kerr lijkt daarmee weer een serieuze titelkandidaat nadat het de afgelopen twee seizoenen de play-offs was misgelopen. Zondag hadden de Warriors verrassend verloren van Charlotte Hornets. „Dit was een goed antwoord van ons”, zei Curry. „Hier leren onze jonge spelers van. We hebben laten zien hoe we ons kunnen revancheren.”

Durant was vol lof over Curry: „Hij is een meester in wat hij doet. Dit was een Hall-of-Fame-niveau”, klonk het met respect.