Schreuder zwaar gefrustreerd op persconferentie: ’Kom met feiten’

Een vraag van het journaille over Brian Brobbey raakte overduidelijk een gevoelige snaar bij de oefenmeester. „Ik heb van de week een artikel gelezen dat hij weg zit te rotten op de bank. Dan denk ik, je hebt echt totaal geen verstand van zaken.” Op flink geïrriteerde toon licht Schreuder toe: „Brian is bijna alle wedstrijden in ieder geval ingevallen. We hebben veel geld voor hem betaald en hij ontwikkelt zich prima. Dan ga je zo’n artikel schrijven, dan ben je gewoon stemming aan het maken. Dat is onacceptabel.”

Het gewraakte artikel - om welk schrijven het gaat liet Schreuder in het midden - bleef een heet hangijzer. „Als je journalist bent, dan moet je met feiten komen. Dat hij niet alles zou gaan spelen heb ik hem vantevoren uitgelegd. Ik bepaal wie er speelt. En als mensen denken dat spelers bepalen, dan is dat hun probleem.”

Zaakwaarnemer

Schijnbaar zat er de 49-jarige trainer nog meer dwars, want hij ging fanatiek door op andere onderwerpen die hem niet aanstonden. Zo stipte hij de kritiek aan dat zijn zaakwaarnemer (Milos Malenovic, ook zaakwaarnemer van Dusan Tadic, red.) een wel erg grote vinger in de pap had tijdens de afgelopen transferwindow in Amsterdam. „Mijn zaakwaarnemer zou hebben geholpen met transfers. Dat klopt, dat is heel normaal in de voetballerij. Alleen bij Ajax mag het niet, omdat het de zaakwaarnemer van de trainer is. Dat is grote onzin.”

Schreuder gaat verder: „Het is nog belangrijk geweest ook. Voor iedereen binnen de club was het een extreme window. Weet je waarom? Overmars is weg. Voor alle mensen binnen de club was dit nieuw, dus het is normaal dat er geholpen wordt.”

Softie

Of het allemaal niet genoeg was leek Schreuder ook nog wat andere openstaande rekeningen met de aanwezige pers te willen vereffenen. „Als iemand wat over mij vindt dan moet hij me bellen. Dan krijgt diegene de waarheid te horen, als een man. En als mensen denken dat ik in een softie ben, dan hebben ze nooit met me in de kleedkamer gezeten.”