Supportersclubs uit heel Europa tegen Super League

Tientallen supportersverenigingen uit heel Europa hebben zich in een gezamenlijke verklaring fel uitgesproken tegen de vorming van een Super League. Een aantal Europese topclubs zou werken aan zo’n exclusieve competitie.

„We zijn allemaal verenigd in ons verzet tegen de oprichting van een Europese Super League, een impopulair, onwettig en gevaarlijk plan in de ogen van de overgrote meerderheid van de fans”, luidt het statement dat is ondertekend door nationale supportersclubs en een groot aantal supportersverenigingen van voetbalclubs uit tal van Europese landen.

Ook het Supporterscollectief Nederland en supportersclubs van Ajax, AZ, Feyenoord, PSV, Vitesse, Heracles Almelo, FC Utrecht en Willem II verzetten zich tegen de Super League, alsmede ook fangroepen van Europese topclubs die zich met de oprichting van de ’supercompetitie’ zouden bezighouden.

NOC*NSF verlengt samenwerking met ’TeamNL centra’

10:54 uur Sportkoepel NOC*NSF heeft de samenwerking met de vijf centra voor topsport en onderwijs verlengd tot en met de Olympische en Paralympische Spelen van 2024 in Parijs. Om de herkenbaarheid te vergroten, is de naam veranderd in ’TeamNL centra’. De vijf centra die de topsport- en talentprogramma’s van sportbonden faciliteren zijn Sportcentrum Papendal, BrabantSport, Topsport Amsterdam, Topsport Noord en CTO Metropool.

Het gaat momenteel om 77 topsport- en opleidingsprogramma’s. Daartoe behoren olympische en paralympische sporten, maar ook niet-olympische sporten. In totaal maken meer dan duizend topsporters en talentvolle sporters van ongeveer dertig sportbonden gebruik van de faciliteiten van de TeamNL centra.