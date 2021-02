WK ijshockey volledig in Letland vanwege politieke onrust in Wit-Rusland

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: FC Utrecht weet oefenpot niet te winnen van NAC

18.01 uur: FC Utrecht is er niet in geslaagd om de competitienederlaag tegen PEC Zwolle (2-3) weg te spoelen met een oefenzege tegen NAC Breda. Oud-FC Utrecht-spits Nick Venema zorgde ervoor dat de eredivisionist niet verder kwam dan 2-2.

Het zag er aanvankelijk goed uit voor de Domstedelingen, toen Adrian Dalmau al na twee minuten de score opende via een strafschop. Nick Venema maakte al snel gelijk, waarna Utrecht na een kwartier alweer op voorsprong kwam via een fraaie knal van Odysseus Velanas. In de tweede helft maakte Venema zijn tweede doelpunt van de middag, waardoor het gelijk eindigde.

IJshockey: Letland krijgt volledige organisatie WK 2021

17.06 uur: Het WK ijshockey wordt in het komende voorjaar volledig in Riga in Letland afgewerkt. Daartoe heeft het bestuur van de internationale ijshockeyfederatie (IIHF) besloten nadat Wit-Rusland, met Minsk als speelstad, als mede-gastland was geschrapt. Volgens de IIHF is het daar momenteel niet veilig genoeg.

De IIHF ontnam het land drie weken geleden de WK-organisatie onder toenemende internationale druk. Vanwege de politieke onrust in Wit-Rusland was er veel verzet tegen het houden van de eindronde in dat land. Het Tsjechische autobedrijf Skoda had bekendgemaakt zich terug te trekken als hoofdsponsor als het toernooi in Wit-Rusland zou blijven.

De IIHF zag af van de optie om een deel van het WK naar Denemarken en/of Slowakije te verplaatsen. Volgens de ijshockeyfederatie is het gezien de huidige coronaproblematiek beter om het toernooi op één plaats te houden en daardoor het reizen van de deelnemende teams zoveel mogelijk te beperken.

Het WK ijshockey staat gepland van 21 mei tot en met 6 juni.

Voetbal: Guardiola: ’Agüero heeft nog enkele weken nodig’

17.01 uur: Trainer Pep Guardiola rekent voorlopig niet op Sergio Agüero. De Argentijnse spits testte twee weken geleden positief op het coronavirus. Hij zit inmiddels niet meer in thuisisolatie. „Maar hij heeft nog wel enkele weken nodig”, zei de Spaanse coach tijdens een persconferentie voor het competitieduel van woensdag met Burnley.

Voor Agüero betekende zijn positieve test de zoveelste tegenslag in een seizoen waarin de 32-jarige spits geplaagd wordt door blessures. Pas twee keer stond hij in de Premier League in de basis. De Argentijnse topscorer aller tijden van City speelde op 3 januari tegen Chelsea zijn laatste wedstrijd.

Zonder Agüero nestelde Manchester City zich via een reeks overwinningen op rij aan kop van de ranglijst. City heeft een voorsprong van 3 punten op stadgenoot Manchester United, dat een duel meer heeft afgewerkt.

Behalve Agüero ontbreken woensdag ook de geblesseerde Nathan Aké en Kevin de Bruyne bij City.

Voetbal: Na trainer Zidane test ook Real-voorzitter Perez positief

13.32 uur: De voorzitter van Real Madrid, Florentino Perez, heeft positief getest op corona, dat meldt de club. Met zijn 73 jaar behoort de preses van de Spaanse topclub tot de risicopatiënten, maar naar verluidt heeft hij geen symptomen.

Niet alleen de spelers van Real Madrid, maar ook de technische staf en het bestuur krijgen regelmatig een verplichte test. Zo testte onlangs ook al trainer Zinedine Zidane positief. Hij mocht daardoor zijn elftal niet coachen tijdens de wedstrijd tegen Alaves.

Tennis: Barty en Osaka winnen bij return op de baan

13.26 uur: Tennisster Ashleigh Barty heeft bij haar eerste optreden sinds elf maanden een solide zege geboekt op Ana Bogdan. De nummer 1 van de wereld deed dat in de tweede ronde van de Yara Valley Classic, een van de voorbereidingstoernooien op de Australian Open. Op een van de banen van Melbourne Park had de Australische Barty niet meer dan twee sets nodig tegen de Roemeense: 6-3 6-3.

Eerder versloeg Naomi Osaka in de strijd om de Gippsland Trophy de Française Alize Cornet, eveneens in twee sets: 6-2 6-2. De Japanse was sinds de US Open in september niet meer in actie gekomen.

Barty had na de opkomst van corona besloten thuis te blijven in Australië. In het najaar, toen er weer volop getennist werd, verdedigde ze ook haar titel op Roland Garros niet. „Ik heb het tennis gemist, het voelde goed vanavond”, zei ze na haar terugkeer. Barty had een bye in de eerste ronde.

Barty, die Australië na 43 jaar weer aan de titel bij de vrouwen op de Australian Open hoopt te helpen, speelt in de volgende ronde tegen de Tsjechische Marie Bouzkova.

Osaka, die in een ander toernooi in Melbourne actief is, keek ook tevreden terug op haar eerste partij na de gewonnen finale op de US Open. „Ik was best nerveus en heel tevreden hoe deze partij verliep”, zei de Japanse, die nu de Britse Katie Boulter treft.

Voetbal: Supportersclubs uit heel Europa tegen Super League

11.54 uur: Tientallen supportersverenigingen uit heel Europa hebben zich in een gezamenlijke verklaring fel uitgesproken tegen de vorming van een Super League. Een aantal Europese topclubs zou werken aan zo’n exclusieve competitie.

„We zijn allemaal verenigd in ons verzet tegen de oprichting van een Europese Super League, een impopulair, onwettig en gevaarlijk plan in de ogen van de overgrote meerderheid van de fans”, luidt het statement dat is ondertekend door nationale supportersclubs en een groot aantal supportersverenigingen van voetbalclubs uit tal van Europese landen.

Ook het Supporterscollectief Nederland en supportersclubs van Ajax, AZ, Feyenoord, PSV, Vitesse, Heracles Almelo, FC Utrecht en Willem II verzetten zich tegen de Super League, alsmede ook fangroepen van Europese topclubs die zich met de oprichting van de ’supercompetitie’ zouden bezighouden.

NOC*NSF verlengt samenwerking met ’TeamNL centra’

10:54 uur Sportkoepel NOC*NSF heeft de samenwerking met de vijf centra voor topsport en onderwijs verlengd tot en met de Olympische en Paralympische Spelen van 2024 in Parijs. Om de herkenbaarheid te vergroten, is de naam veranderd in ’TeamNL centra’. De vijf centra die de topsport- en talentprogramma’s van sportbonden faciliteren zijn Sportcentrum Papendal, BrabantSport, Topsport Amsterdam, Topsport Noord en CTO Metropool.

Het gaat momenteel om 77 topsport- en opleidingsprogramma’s. Daartoe behoren olympische en paralympische sporten, maar ook niet-olympische sporten. In totaal maken meer dan duizend topsporters en talentvolle sporters van ongeveer dertig sportbonden gebruik van de faciliteiten van de TeamNL centra.