Veltman knikkert Arsenal uit League Cup, City klopt Chelsea, ook exit Spurs

Arsenal, dat zeker niet in zijn sterkste opstelling aantrad, opende na 20 minuten via Eddie Nketiah nog wel de score, maar zag Danny Welbeck even later een eigen doelpunt maken, 1-1. Brighton, waar de Nederlander Joël Veltman in de basis stond, liep na rust dankzij treffers van Kaoru Mitoma en Tariq Lamptey uit naar 3-1.

City schakelt Chelsea uit

Manchester City won in eigen huis van Chelsea. Beide ploegen speelden niet met de A-ploeg, zo kreeg bij The Blues Hakim Ziyech weer eens de kans van de aftrap. Hij kon het niet verhelpen dat City won (2-0). In het eerste kwartier na rust sloegen Riyad Mahrez en Julian Alvarez toe.

Tottenham Hotspur werd eveneens uitgeschakeld. De nummer vier van de Premier League verloor met 2-0 bij Nottingham Forest. Renan Lodi en Jesse Lingard maakten na rust het verschil.

Titelverdediger Liverpool via strafschoppen verder

Liverpool bereikte de volgende ronde ten koste van Derby County, de nummer zeven van het derde niveau, maar had daar wel een penaltyserie voor nodig. Na een 0-0 stand na 90 minuten nam Liverpool de strafschoppen net iets beter, 3-2. Keeper Caoimhín Kelleher - een gekende penaltyheld in het tweede bekertoernooi van Engeland - stopte drie strafschoppen voor Liverpool, Roberto Firmino was een van de spelers die misten vanaf 11 meter.