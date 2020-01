Dumoulin: ’Maak me geen zorgen meer’

Dumoulin: „Mijn knie is helemaal goed en ik heb weer volle bak meegetraind. Ik maak me geen zorgen meer. Ik start in Valencia (5 februari, red.). Daar zal het niet meteen top zijn en ik rijd voor het eerst sinds 2016 ook de Amstel Gold Race. Hopelijk kan ik daar in de finale meespelen, maar de belangrijkste focus ligt op de Tour, daarna de Olympische Spelen en dan het WK op de weg.”

Kruijswijk: „Ik zie vooral de voordelen om met drie kopmannen naar de Tour te gaan, of dat we überhaupt allemaal in deze ploeg rijden. Op trainingskampen kom je elkaar tegen en test je jezelf met de andere mannen. Des te meer concurrentie binnen de ploeg des te beter je elkaar maakt. Team Ineos rijdt al jaren met meerdere kopmannen en heeft daar succes mee. Dat wij nu met de ploeg op meerdere paarden wedden, vergroot daarom ook mijn kans op een Tour-zege.”

Roglic: „Het is allemaal nog heel ver weg, maar het is mooi dat we met zo’n sterke ploeg de Tour rijden. Wat ik verwacht? Dat iedereen zich voor de volle honderd procent geeft. We gaan allemaal ons best doen om daar mee te strijden voor de overwinning en wat er dan uitkomt zien we dan wel. Mijn andere doelen zijn de Ardennenklassiekers, vooral Luik-Bastenaken-Luiken trekt me, en ik hoop in topvorm te zijn tijdens de Olympische Spelen.”

Groenewegen: „Hopelijk kan ik het seizoen openen (Valencia, red.) met een zege, dat geeft meteen vertrouwen voor het vervolg. Het zal in juli even wennen zijn voor me om er niet bij te zijn in Frankrijk, maar ik heb heel veel zin in mijn deelname aan de Giro en Vuelta. Hoe Tom in de groep ligt? Hij is klimmer en ik sprinter, dus ik zie hem niet zoveel. Nee hoor, hij ligt goed in de groep. Op trainingskamp drink je een glaasje wijn met elkaar en dan is het meteen gezellig.”

Lees ook:

Bekijk ook: Het jaar van de waarheid voor Tom Dumoulin